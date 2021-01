COVID-19 :

La revue médicale basée sur l’hématologie, British Journal of Haemathology, a publié le 2 janvier le cas clinique d’un homme de 61 ans qui, Après avoir souffert de l’infection à coronavirus, une réduction du lymphome de Hodgkin a été détectée.

L’individu recevait une hémodialyse pour une insuffisance rénale terminale secondaire après l’échec d’une greffe de rein. Après avoir vu le médecin, il a été référé au service d’hématologie avec une lymphadénopathie progressive et une perte de poids. Une biopsie à l’aiguille d’un ganglion supraclaviculaire a été réalisée, qui a diagnostiqué un lymphome hodgkinien classique de stade III, c’est un tumeur maligne des ganglions lymphatiques.

Il a été admis à l’hôpital avec COVID-19

Peu de temps après le diagnostic, L’homme a été admis à l’hôpital avec des symptômes de COVID-19. Enfin, l’infection a été confirmée par le test PCR. Onze jours après son admission, il a été libéré. Tel que rapporté dans le British Journal of Haemathology Les corticostéroïdes et l’immunochimiothérapie n’ont pas été administrés.

Quatre mois après l’infection, les médecins ont noté que le gonflement des ganglions avait diminué et une TEP a révélé une rémission généralisée du lymphome. et une réduction de l’absorption métabolique partout, Ils expliquent du British Journal of Haemathology.

Réponse immunitaire anti-tumorale

“Nous avons émis l’hypothèse que l’infection par le SRAS-CoV-2 a déclenché une réponse immunitaire antitumorale, comme cela a été décrit avec d’autres infections dans le cadre d’un lymphome non hodgkinien de haut grade. Les mécanismes d’action putatifs comprennent ractivité croisée d’agents pathogènes spécifiques des lymphocytes T avec des antigènes tumoraux et activation de cellules tueuses naturelles par des cytokines inflammatoires produites en réponse à une infection “, concluent-ils dans l’étude publiée dans le British Journal of Haemathology.