La pandémie de Coronavirus progresse dans le monde entier et a déjà laissé un total de 61 710 737 infections et plus d’un million de décès. États Unis est le pays le plus touché par le COVID-19, suivi de Inde Oui Brésil. Dans certains endroits, comme dans Suisse, la deuxième vague a eu plus d’effet que pendant la première phase de la maladie. Et dans d’autres, comme dans la ville de Iquitos (Pérou) il y a eu la circonstance d’un réduction très significative de l’infection en quelques semaines.

Au coeur du forêt amazonienne péruvienne est la ville de Iquitos, le plus grand au monde inaccessible par la route. Ali, au cours des mois précédant septembre, une situation absolument tragique a été vécue avec de nombreux décès et infections quotidiens. Mais à partir du neuvième mois de l’année, Les autorités ont commencé à remarquer une diminution significative des infections sans pratiquement aucune conséquence clinique après le COVID-19.

Sans contagion

Au cours de la semaine écoulée, tout au long de Région de Loreto, dont le capital est Iquitos, seulement enregistré quatre cas de la maladie. Dans ces données, vous pouvez déjà voir la diminution des infections, depuis la semaine précédente, elles n’étaient signalées que 19 infections.

Les sources du système de santé publique ont informé le Agence . que ce vendredi seules trois personnes sont restées admises à l’hôpital en raison du COVID-19, et deux d’entre eux avec suspicion d’infection.

«Oui, c’est vrai qu’il n’y a presque pas de cas. Quand vous parlez à des collègues, ils disent qu’il y a un ou deux cas par semaine, en haut. Pendant la crise, il y avait des séances avec 300 patients, jusqu’à 500 par jour. Que maintenant ces cas arrivent, qui sont également plus doux, rend évidemment tout beaucoup plus supportable“, explique à . Luis Runciman, Doyen de Collège médical de Loreto.

25% de la population n’a pas été infectée

«La Direction de la Santé de Loreto a fait un travail de recherche, stratifié, par zones, par âge, très bien fait, où il a été constaté que la prévalence du COVID est de 74% à Iquitos. Il a été répété au cours de différents mois et cette prévalence s’est répétée. Si tel est le cas, seuls 25% de la population n’auraient pas souffert de la maladie et ce sont maintenant les cas sporadiques qui se produisent “, a-t-il indiqué.

«Cette région a une prévalence beaucoup plus élevée, et donc moins de possibilités pour que quelque chose comme ça se produise. Ce comportement de seconde vague n’est pas vu à Iquitos, Nous avons été avec des cas très, très faibles pendant plusieurs mois, seulement sporadiques. Il n’y a pas de deuxième vague, et cela peut être attribué à la forte prévalence dans les mois de pointe de la pandémie.. C’est simplement qu’il y a peu de personnes susceptibles de tomber malades », a-t-il ajouté.

Sans baisser la garde

“Il arrive qu’on ne sache rien, on ne sait pas combien il peut y avoir de sérotypes de la maladie. Combien de types de COVID y a-t-il? On peut dire qu’on en a passé un, mais un autre plus agressif peut arriver, il faut donc continuer à se préparer au pire”, Indien Runciman.

Immunité collective

Marco Loret de Mola, Un statisticien péruvien a également parlé à . du cas surprenant d’Iquitos: “Il est assez étrange, oui, qu’il n’y ait pas autant de décès ou d’infections, et plus encore si l’on tient compte du fait que depuis octobre, l’économie s’est pleinement ouverte dans la pratique.. Mais il est également frappant que les cas diminuent dans tout le pays … c’est pourquoi je J’ai tendance à penser que c’est plus une conséquence de l’effort collectif de tous pour prévenir, avec hygiène et précaution générale, plutôt que l’effet troupeau “, m’a dit.

“Pour moi, l’immunité des troupeaux n’est pas la principale variable dans cette situation, sauf que si elle peut aider à la conscience des citoyens, qui sont inspirés et voient une lumière. A Iquitos, il reste encore 30% de la population à être infectée, cela signifie même la possibilité de plus de pertes et de décès », ajoutée.

Les citoyens disent

«S’il y a l’immunité, c’est parce qu’à l’époque elle était si forte qu’elle nous affectait tous. Maintenant les gens sont confiants et savent avec quoi se soigner, en utilisant nos plantes de la jungle et avec cela, nous sommes guéris. Il y a de la tranquillité et les gens sont confiants. Nous sommes à zéro “, il a dit à . Salas allemand, un vendeur de Quartier de Bethléem à Iquitos.

Mirna Padilla, un client de Germán Salas a accepté de souligner: «Les habitants de la ville sont devenus immunisés contre le virus parce qu’ils ont déjà passé un mauvais moment. La région va vivre avec ce COVID, qui ne disparaît toujours pas complètement, car nous vivons avec d’autres maladies comme la dengue et le paludisme. Nous allons donc continuer, nous protéger et prendre soin de nous “, ajoutée.

Enfin, interrogée sur la désobéissance aux restrictions de certaines personnes, la femme a ajouté: “Certains réagissent à ce qu’ils nous disent de la ville (Lima) et disent que les masques font plus de dégâts, qu’avec la sueur le virus reste et donc ils deviennent plus infectés, et que sans masque ils sont en meilleure santé”, conclu pour ..