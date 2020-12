COVID-19 :

La campagne de vaccination contre le COVID-19 en Russie a débuté ce samedi à Moscou, qui est ainsi devenue la ville pionnière dans l’utilisation de la préparation russe Spoutnik V, qui jusqu’à présent n’avait été administré qu’aux militaires et aux volontaires, dans le cadre d’essais cliniques.

Le début dLes vaccinations dans la capitale ont coïncidé avec un nouveau record d’infections journaux tant dans la capitale (7 993 dans les dernières heures) que dans le pays (28 789 nouveaux cas en 24 heures).

je sais Ils ont mis en place des centres de vaccination dans 70 polycliniques de Moscou, qui peuvent accueillir des personnes âgées de 18 à 60 ans lors de la première étape de la campagne. appartenant à des groupes à risque, tels que les enseignants, les agents de santé ou les travailleurs sociaux. La vaccination est volontaire, elle est effectuée sur rendez-vous préalable et cela est demandé via Internet sur le portail des services de la mairie.

Vous devez le décongeler pour le moment

L’intervention dure une heure: comprend un examen médical, la préparation vaccinale (elle est décongelée sur place) et une période d’observation d’une demi-heure après son administration. Le vaccin est administré en deux doses, les personnes qui l’ont reçu ce samedi devront donc revenir dans trois semaines pour se faire injecter la deuxième.

Selon ., dans une heure, dans le centre de vaccination du Branche 8 de la polyclinique de consultation et de diagnostic numéro 121, quatre personnes ont été vaccinées. Le personnel du centre a refusé de fournir des informations sur le nombre de personnes vaccinées aujourd’hui ainsi que sur celles qui ont pris rendez-vous pour les deux prochaines semaines.

Environ sept millions seront vaccinés

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, des milliers de personnes ont déjà demandé un rendez-vous pour se faire vacciner et les plans du conseil municipal prévoient que la campagne atteindra jusqu’à sept des près de treize millions d’habitants de la ville. “Comme pour tout vaccin, il peut provoquer une faiblesse et une légère augmentation de la température corporelle dans les vingt-quatre premières heures suivant l’administration. C’est une réaction tout à fait normale », a prévenu la directrice de la polyclinique n ° 2 de Moscou, Natalia Shindriayev.

Selon une enquête publiée par le portail SuperJob.ru, seuls 9% des Russes ont décidé de se faire vacciner contre le COVID-19 et 21% y sont favorables, tandis que les 80% restants expriment des réticences. “Plus de 20 000 personnes ont reçu les deux doses du vaccin au cours d’essais cliniques et seulement 273 malades (1,5%)”, dit Anastasía Rákova.

Deux autres vaccins

La préparation, qui utilise l’adénovirus humain comme vecteur, a été développée par le Centre Gamaleya et le Fonds d’investissement direct russe (FIDR). Il a une efficacité de plus de 95%, selon ses créateurs, et le prix des deux doses est d’environ 20 dollars. La Russie travaille également à la distribution de masse d’un autre vaccin, EpiVacCorona, développé par le Centre de recherche d’État de Véktor pour la virologie et la biotechnologie.

Un troisième vaccin russe, développé par le Centre Chumakov, se prépare pour les essais cliniques de phase III.