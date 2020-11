COVID-19 :

Noël approche à grands pas et la fin de 2020 ne sera pas du tout comme les autres années, au cours desquelles les familles se réunissent pour fêter une autre année qu’elles sont ensemble et ainsi entrer dans une nouvelle année main dans la main. Les restrictions actuelles sur les coronavirus ne permettent pas à plus de six personnes de se rassembler, à moins qu’ils ne cohabitent, mais de nombreuses familles veulent se réunir pour dire au revoir à une année aussi mauvaise que 2020.

Les différents gouvernements européens pourraient donner leurs armes pour offrir aux citoyens leurs vœux, mais cela pourrait être préjudiciable en ce qui concerne l’évolution du coronavirus. Par conséquent, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévenu ce mercredi aux différents cadres européens.

Apprenez des erreurs du passé

“Ils doivent tirer les leçons des erreurs commises au cours des premiers mois de la pandémie et éviter d’assouplir les mesures de confinement trop rapidement, comme ils l’ont fait en été, car cela risquerait que les infections à coronavirus reprennent et soient confrontées à une troisième vague après Noël”, a déclaré l’expert belge dans un discours au Parlement européen.

“Les hôpitaux sont toujours sous pression et dans certaines régions les soins intensifs sont débordés, je sais que les hommes d’affaires, les hôteliers et les serveurs veulent que les restrictions cessent, mais nous devons apprendre de l’été et ne pas répéter les mêmes erreurs”, a prévenu.

Solidarité

“Se détendre trop vite et trop est un risque qu’une troisième vague se produise après Noël. Je demande aux gouvernements et aux citoyens de supposer que les célébrations de cette année devraient être différentes, plus calmes. Faites preuve de solidarité”ajouta Von Der Leyen.

Vaccin en Europe

“Les premiers Européens peuvent être vaccinés avant la fin décembre”, a déclaré le président de la Commission européenne, qui a également confirmé que Bruxelles a garanti des accords d’achat avec six laboratoires différents travaillant avec différents candidats vaccins.

La semaine dernière, le président de la Commission a déjà insisté pour que aucun vaccin ne sera distribué dans l’Union européenne tant qu’il n’aura pas passé tous les contrôles de l’Agence européenne des médicaments (EMAC) pour son autorisation, une prise en charge qui n’a encore été réalisée dans aucun des vaccins candidats.

«Vous pouvez déjà voir la lumière au bout du tunnel. Je demande à tous les États membres d’accélérer la préparation de toute la logistique nécessaire pour bien développer les campagnes de vaccination lorsque les doses sont préparées, du matériel nécessaire, aux centres de vaccination et aux installations pour assurer la chaîne du froid “, a conclu au Parlement européen.