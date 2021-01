COVID-19 :

Cela fait un an que le premiers cas de coronavirus. À ce moment-là, les autorités chinoises ont informé le Organisation mondiale de la santé d’une étrange pneumonie détectée à Wuhan. En quelques semaines, le soi-disant “ coronavirus de Wuhan ” est devenu une pandémie mondiale qui a déjà laissé plus de 83 millions d’infections et près de deux millions de décès.

Malgré ces données et que le Le SRAS-CoV-2 a atteint pratiquement tous les pays du monde, L’OMS assure que cette pandémie n’est pas celle que les scientifiques attendent depuis des années. En fait, selon le directeur exécutif du programme d’urgence de l’agence, Mike Ryan, estime que la prochaine pandémie pourrait être pire et avoir des conséquences plus dévastatrices.

“Les menaces de ce type continueront”Prévient Ryan. Ces allégations sont basées sur le taux de mortalité du coronavirus, qui est relativement faible etn comparaison avec d’autres maladies: entre 0,5% et 1%. La communauté scientifique est claire qu’il y aura une autre pandémie, la question est donc de savoir quand elle arrivera et sera prête le moment venu.

Le vaccin n’éradiquera pas le virus

L’expert, lors de la dernière conférence de presse de l’OMS en 2020, a indiqué que l’arrivée d’un vaccin efficace “Ce n’est pas une garantie d’élimination ou d’éradication d’une maladie infectieuse.” Par conséquent, assure-t-il, «le scénario le plus probable est que ce coronavirus deviendra un autre virus endémique et qu’il pose un niveau de menace très faible dans le contexte d’un programme mondial de vaccination. “

Depuis quelques mois maintenant le Les experts de l’OMS ont évalué cette option, qui a gagné en force avec le temps et les connaissances acquises depuis lors sur le virus.

Pour sa part, David Heymann, spécialiste des maladies infectieuses, met en évidence le “malentendu” qui s’est produit lorsque l’on parle d’immunité collective “quand on pense que cela réduira d’une manière ou d’une autre la contagion si suffisamment de personnes sont vaccinées. “