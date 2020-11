COVID-19 :

Depuis que le SRAS-CoV-2 est apparu dans nos vies, les scientifiques ont essayé de comprendre son comportement pour connaître son causes, symptômes ou séquelles. De nombreuses enquêtes ont découvert que ce virus affectait les reins, le yeux, le foie, Les vaisseaux sanguins ou la intestin. De plus, il y a des gens qui affirment continuer à souffrir de leur après des mois plus tard après l’avoir surmontée, perte d’odorat et de goût, délires, fatigue chronique, vertiges ou difficultés de concentration.

Maintenant, deux neurologues spécialistes ont conclu que COVID-19 affecte le cerveau et ses fonctions, provoquant des symptômes neurologiques alarmants. Dans leur étude, publiée dans Seizure: European Journal of Epilepsy, ils cherchent à comprendre l’impact du COVID-19 sur le cerveau, en explorant les altérations qu’il provoque. Pour ce faire, ils ont collecté données de 84 études dans lesquelles un total de 620 patients ont été étudiés qui avait été testé positif pour le coronavirus et avait un électroencéphalogramme (EGG), un scanner qui utilise des électrodes fixées à la tête pour enregistrer l’activité électrique du cerveau d’une personne.

Décélération diffuse

Les électroencéphalogrammes ont montré un large spectre d’anomalies dans le cerveau, en tant que schémas rythmiques d’activité rappelant ceux observés chez les personnes épileptiques. L’anomalie la plus courante était décélération diffuse, une décélération générale des ondes cérébrales indiquant un dysfonctionnement général de l’activité cérébrale, comme des pics d’épilepsie. En outre, deux tiers des patients avaient eu délire, manger ou confusion, tandis que 30% avaient eu des crises. Le reste avait souffert problèmes en parlant et même un crise cardiaque qui ont affecté l’irrigation de leur cerveau, mettant leur vie en danger.

Les chercheurs pensent que dans le cas du COVID-19, ce dysfonctionnement général peut survenir à la suite d’un iinflammation étendue du cerveau, ou à la suite d’un baisse du flux sanguin, en raison de l’affaiblissement des poumons et du cœur.

Le lobe frontal est le plus touché

Un tiers des anomalies enregistrées ont été retrouvées dans le lobe frontal, la partie du cerveau qui gère des tâches comme raisonnement logique et la prise de décisions. Il réglemente également émotions et le comportement, en plus d’être impliqué dans apprentissage et la Attention.

“Ces résultats nous disent que nous devrions tester EGG chez un plus large éventail de patients, ainsi que d’autres types d’imagerie cérébrale, tels que IRM otomographie calculée, cela nous donnera un regard plus attentif sur le lobe frontal », a expliqué dans un communiqué le neurologue Zulfi Haneef, co-auteur des travaux et chercheur au Baylor College of Medicine, à Houston, aux États-Unis. montre que tu es sont des domaines sur lesquels nous devons nous concentrer au fur et à mesure », ajoute Haneef.

Ainsi, les électroencéphalogrammes pourraient devenir un bonne méthode pour évaluer les complications qui pourraient résulter du coronavirus, y compris suite plus durable, et donc anticiper les pires conséquences.