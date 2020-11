COVID-19 :

Non seulement nous, les humains, sommes menacés par la nouvelle infection porteuse de virus SRAS-CoV-2, mais on a maintenant découvert que le coronavirus pourrait constituer un risque pour la survie de certains mammifères marins.

Voici comment le coronavirus pourrait menacer la survie de certaines espèces de mammifères marins

Certaines espèces de baleines, phoques et autres mammifères marins courent un risque réel de survie du coronavirus La raison? nous l’avons dans le eaux usées qui s’infiltrent dans leurs habitats.

Dans une étude publié dans Science of the Total Environment, une équipe a décrit les mammifères marins comme vulnérables au coronavirus. Au examiner les acides aminés clés auxquels le virus se lie, les experts ont découvert qu’il y avait des similitudes entre les humains et divers mammifères marinscomme les dauphins, les bélugas, les phoques et les loutres de mer.

L’équipe a également constaté que au moins 15 espèces de mammifères marines sont sensibles aux infections par le SRAS-CoV-2 en raison de leurs récepteurs ACE2 , la protéine clé nécessaire au virus pour entrer et infecter la cellule. «Bon nombre de ces espèces sont menacées ou en danger critique d’extinction», a déclaré Graham Dellaire, directeur de la recherche au Département de pathologie de Dalhousie. “Dans le passé, ces animaux ont été infectés par des coronavirus apparentés qui ont provoqué une maladie bénigne et des lésions hépatiques et pulmonaires potentiellement mortelles.”

Des études ont montré que Le SRAS-CoV-2 est excrété dans les selles, il peut survivre dans l’eau jusqu’à 25 jours et il a été détecté dans les eaux usées brutes. Par exemple, en juin, le virus a été détecté dans une rivière en Équateur, où les eaux usées brutes sont rejetées directement dans les eaux naturelles. En Espagne, on a également parlé de la façon dont le virus se trouve dans les eaux usées, mais plus précisément, pour parler de la façon dont les chercheurs pourraient découvrir l’incidence des infections grâce aux niveaux de virus dans les eaux usées des villes.

Aucun cas de SRAS-CoV-2 n’a été documenté à ce jour chez les mammifères marins, mais les dauphins et les bélugas ont été infectés par le coronavirus lié dans le passé, les chercheurs sont donc convaincus que ils seraient également susceptibles d’être infectés avec lui SRAS-CoV-2.

Niveaux de sensibilité au virus chez les mammifères

L’équipe de chercheurs prédit en fait que la plupart des espèces de baleines, de dauphins et de marsouins (18 sur 21) ont une sensibilité au virus égale ou supérieure à celle des humains, alors qu’il est également prédit que huit espèces de phoques sur neuf seront très sensibles au SARS-CoV-2.

“Notre principale préoccupation se situe dans les pays en développement, où il existe déjà une disparité en matière de santé publique et d’infrastructure de traitement des eaux usées nécessaire pour gérer la crise du COVID-19”, Saby Mathavarajah a déclaré, un boursier prédoctoral Killam dans le laboratoire du Dr Dellaire qui est co-auteur de la recherche qui a été publiée. “La surveillance des espèces sensibles dans ces zones à haut risque à travers le monde sera pertinente pour protéger la faune pendant et après une pandémie.”

Des études ont montré que le SRAS-CoV-2 est excrété dans les matières fécales et peut survivre dans l’eau jusqu’à 25 jours, Cela soulève la possibilité que les eaux usées fournissent un mode de propagation indépendant pour ce coronavirus, comme cela s’est produit précisément dans notre pays, ainsi qu’en Italie et en France, où le virus a été détecté dans des eaux usées non traitées.