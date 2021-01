COVID-19 :

WASHINGTON – La pandémie de coronavirus a forcé des millions d’Américains à travailler à domicile et à réduire d’autres activités comme manger au restaurant, aller au cinéma ou visiter des gymnases. Cela amène plus de gens à chercher des maisons avec plus d’espace pour un bureau à domicile, une cuisine plus grande ou un espace pour faire de l’exercice.

“Les données des derniers mois sont cohérentes avec l’idée que COVID a encouragé les acheteurs potentiels à passer des appartements urbains aux maisons de banlieue”, a déclaré Craig Lazzara, directeur général de S&P Dow Jones Indices.

Les prix des maisons aux États-Unis ont augmenté en octobre de leur plus haut niveau depuis plus de six ans, car une ruée vers les achats alimentée par une pandémie a amené l’offre de propriétés disponibles à la vente à des niveaux records.

Cette combinaison d’une forte demande et d’une offre limitée a fait grimper les prix des maisons de 7,9% en octobre par rapport à il y a 12 mois, selon l’indice S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Home Price, publié mardi. C’est la plus forte augmentation annuelle depuis juin 2014.

Les 19 villes surveillées ont signalé des hausses de prix plus élevées d’une année à l’autre en octobre qu’en septembre, a déclaré Lazzara. Détroit n’a pas été en mesure de rapporter toutes ses données en raison de retards liés aux arrêts de coronavirus.

Pour le dix-septième mois consécutif, la plus forte hausse des prix s’est produite à Phoenix, en Arizona, où les prix des maisons ont augmenté de 12,7% par rapport à l’année précédente. Elle a été suivie par Seattle, dans l’État de Washington, avec 11,7% et San Diego, en Californie, avec 11,6%.

