COVID-19 :

La pandémie sanitaire a touché chacune des sphères sociales et le cinéma n’a pas été une exception à la norme. Le coronavirus a déjà provoqué le retard des grandes premières prévues pour 2020, son lancement étant reporté à 2021 ou même faisant partie de plateformes de streaming telles que HBO Max; quelque chose qui ne semble pas changer avec l’arrivée du vaccin.

L’industrie hollywoodienne a subi les conséquences dévastatrices de la plus grande crise sanitaire de l’histoire récente et s’adapte toujours à la pandémie en cours. Puisque nous sommes déjà entrés dans la nouvelle année et nous sommes toujours confrontés à de nouvelles vagues de coronavirus, il est probable que de nombreux films qui devaient arriver dans les prochains mois seront à nouveau retardés. Certains d’entre eux ont déjà rendu la confirmation effective, en attendant que d’autres annoncent une nouvelle date de sortie sur le calendrier.

“ Morbius ”, le premier à reporter sa création

Les droits des personnages de «Spiderman» sont entre les mains de Sony et, malgré un accord avec Disney pour que le «wall-crawler» participe activement à Marvel Cinematic Universe, la société de production les spin-offs de plusieurs des méchants de bandes dessinées les plus emblématiques ont été publiés. Après le succès de «Venom», dont la suite arrivera également cette année, Sony n’a pas tardé à annoncer le développement de «Morbius».

L’aventure individuelle du vampire par excellence de Marvel, allait arriver le 31 juillet 2020, avec Jared Leto dans le rôle du protagoniste. Cependant, l’augmentation considérable des cas de coronavirus aux États-Unis (et dans le reste du monde) a contraint l’étude à reporter sa première au 19 mars 2021. Le vaccin étant déjà en cours, beaucoup ont prédit que le premier trimestre de la l’année supposerait la réunion de l’audience avec les grandes salles; cependant, l’immunité de groupe est encore loin d’être réalisée et Sony a choisi de retarder à nouveau «Morbius».

Le film semble enfin débarquer dans les salles le 8 octobre 2021., près de huit mois plus tard que prévu. De cette façon, le film arrivera après ‘Venom: Il y aura massacre’, prévu le 25 juin et qui poursuivra le chemin entamé par Sony avec son propre label de super-héros ou, dans ce cas, supervillains, en comptant à nouveau avec la participation par Tom Hardy.

Autres premières qui pourraient être retardées

«Morbius» n’était que la première des nombreuses annonces qui pourraient être diffusées dans les semaines à venir. Sony, en fait, a fixé sur le calendrier la première de sa version particulière de “ Cendrillon ” pour le 5 février: une date qui semble impossible à réaliser et que tout indique qu’elle retrouvera sa place dans les mois à venir.

Les principaux films qui pourraient être affectés par la présence du coronavirus sont ceux prévus pour ce premier trimestre. Parmi eux, en plus des deux cassettes Sony, on en retrouve quelques-unes de renom comme «The King’s man: The first mission». Le film, développé par Disney et 20th Century Fox, est la préquelle de la saga d’espionnage “ King’s man ”; cependant, des rumeurs prétendent qu’il pourrait faire partie de l’un des plus grands services de streaming sur la scène audiovisuelle.

De nombreux blockbusters prévus pour 2021 arriveront en mai, il ne serait donc pas surprenant que, d’ici là, il soit effectivement possible d’aller en salles. Le début de la phase 4 de Marvel, “ Black Widow ”, a déjà l’incertitude de Kevin Feige lui-même et d’autres films à gros budget, tels que “Godzilla contre Kong ‘,’ Cruella ‘et’ Fast & Furious 9 ‘sont également conscients du développement de la pandémie, faisant leurs propres prévisions en reportant ou non leur passage dans les grandes salles.

D’autre part, il faut mentionner que le virus a également conditionné le tournage de nombreux films qui sont en plein développement. “ Mission Impossible 7 ”, par exemple, a été englouti par la colère controversée de Tom Cruise certains membres de votre équipe; tandis que la suite de «Doctor Strange» a dû interrompre l’enregistrement. Une série d’événements qui, sans aucun doute, ont un impact significatif sur les salles de cinéma.

La situation sanitaire sera la seule qui dicte l’avenir de l’industrie cinématographique. Warner Bros, par exemple, a déjà choisi de diffuser certaines de ses productions les plus marquantes, en s’appuyant sur la plateforme HBO Max. Cependant, la splendeur du cinéma est inégalée par le petit écran et le studio prévoit de revenir dans les prochaines années. Une situation inédite qui met les producteurs en question, en attendant que le coronavirus passe et nous profiterons à nouveau du divertissement du septième art en grand.