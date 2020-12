COVID-19 :

Du 23 décembre au 6 janvier Les Espagnols ne pourront pas passer d’une communauté à une autre en raison de fermetures de périmètre taxes pour arrêter la transmission du coronavirus en Espagne. Cependant, il y a des exceptions qui permettent ces mouvements, collectés dans l’état d’alarme. Et, à l’occasion de Noël, le gouvernement a ajouté une autre aux raisons justifiées établies dans le document: rencontrer la famille et les amis. Ainsi, nous pouvons aller voir nos proches, même s’ils vivent dans une autre communauté.

Cependant, le mot «parents» a créé une certaine confusion car sa signification dans ce cas n’est pas très claire. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré il y a quelques jours que le mot faisait référence à ceux avec qui il se sentait “Une affectivité particulière”. De son côté, l’Académie royale espagnole (RAE) rappelle qu’elle fait référence à un personne “proche d’une autre dans la parenté, l’amitié, le traitement ou la confiance”.

Maintenant, Illa a de nouveau expliqué ce terme pour dissiper tous les doutes qui pourraient subsister. Ils ont été des mois très durs et on peut comprendre qu’il peut y avoir une personne avec qui vous n’avez aucune affinité familiale, compris en termes de famille classique, et qu’il est dans un maison et avoir beaucoup d’amitié avec cette personne et ne veux pas que Noël passe seul“Il a expliqué ce mardi lors d’une interview sur le programme” Buenismo Bien “de Cadena Ser.” Il ne tombe pas dans une relation familiale classique: il n’est pas votre père, ce n’est pas votre tante, mais c’est une personne avec qui tu as une relation très étroite et tu veux être avec lui. C’est ce qui sera autorisé. Il est vrai que vous pouvez trouver de nombreuses pattes chez ce chat et vous pouvez étirer le concept, mais je pense que nous le comprenons tous. On veut que personne ne soit seul“Il ajouta.

Émoussé avec l’industrie pharmaceutique

Illa, qui est généralement très retenue dans ses déclarations, a été très énergique face aux critiques reçues par le industrie pharmaceutique, revendiquant cette industrie “Dans la plupart des cas, il a gagné sa mauvaise réputation”. Ce n’est pas le cas dans notre pays, selon le ministre: «En Espagne, ils m’ont surpris parce qu’ils ont été à la hauteur merci aussi au Agence espagnole des médicaments. Ils ont vu que la société espagnole n’aurait accepté aucun autre comportement de leur part ».

L’une des performances qu’il critiquait le plus était la vente de 61,8% des actions par Albert Bourla, PDG de Pfizer, lors de l’annonce de son médicament: «Cela m’a dérangé que le PDG de Pfizer ait vendu l’action juste après l’annonce du vaccin. Est-ce légal? Oui mais non c’est la bonne chose à faire, cela n’entre pas dans l’éthique d’une personne qui s’en charge».

Sécurité des vaccins

Malgré le message dur adressé à l’industrie pharmaceutique et au PDG de Pfizer, Illa assure que le programme de vaccination contre le coronavirus sera totalement sûr: “En Europe, le cadre réglementaire pour réaliser un vaccin est très exigeant, il se mesure au millimètre car il est très grave que cela implique la santé publique ». Pour cette raison, il est “très sûr” que le pourcentage de vaccinés en Espagne sera très élevé, malgré le fait que le dernier rapport CIS qui a révélé que le 55,2% des Espagnols préfèrent attendre pour voir les effets du vaccin avant de le mettre.

En revanche, le Ministre de la Santé a défendu l’importance de la gestion publique dans son domaine et le rôle nécessaire des gouvernements: «Je pense que c’est l’une des grandes leçons que nous laisse cette pandémie et avec la question des vaccins elle a été démontrée qu’un contrôle indirect peut être effectué à partir des institutions, nous avons exigé de la transparence et des filtres de sécurité».

Controverse avec la Communauté de Madrid

Lors de l’entretien, la confrontation entre les Ministère de la Santé et Communauté de Madrid, une “Collision” qu’Illa regrette. «Ils devaient prendre des mesures plus graduelles et nous avons compris que non. Il y avait un écart et nous avons décidé de le rendre public. Ça me faisait mal. C’est très important dans ces situations ne pas perdre sa crédibilité, le peu ou le beaucoup que vous avez, vous ne pouvez pas le perdre. Nous avons vu que l’affaire était erronée et nous avons décidé que nous allions le dire », a-t-il déclaré.

Même s’il n’aimait pas ce désaccord, le ministre considère que son ministère a agi correctement: «À l’époque Pour le moment, il semblait que rien ne se passait à Madrid et nous étions à environ 700 incidences accumulé. Cette ce n’est pas juste et tu dois agir».