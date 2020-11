COVID-19 :

Méthodes qui pourraient contrecarrer le covid-19 2:04

. – Les scientifiques Ugur Sahin et Ozlem Tureci ont consacré leur vie au domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses et ont été les pionniers des traitements d’immunothérapie personnalisés contre le cancer pendant des années. Mais face à la pandémie de coronavirus, la recherche pionnière du couple dans le domaine du code génétique modifié les a catapultés aux yeux du public, en tant que cerveau derrière le premier vaccin COVID-19 efficace au monde.

Sahin, 55 ans, et Tureci, 53 ans, ont créé BioNTech dans la ville de Mayence, dans le centre de l’Allemagne, en 2008. Lundi, le partenaire de la société, le géant pharmaceutique américain Pfizer, a déclaré que son candidat vaccin était à plus de 90%. efficace pour prévenir les infections chez les volontaires.

Il utilise une technologie jamais approuvée, appelée ARN messager, ou ARNm, pour déclencher une réponse immunitaire chez les personnes vaccinées.

Dans un appel avec des journalistes mardi, Sahin a expliqué le sens de la nouvelle et a envoyé un message d’espoir au monde.

“Je pense que le bon message pour l’humanité est que nous comprenons maintenant que les infections au COVID-19 peuvent être évitées avec un vaccin”, a-t-il déclaré.

S’adressant à CNN lundi, Albert Bourla, directeur général de Pfizer, l’a qualifié de «plus grande avancée médicale» des 100 dernières années.

Alors que le vaccin est un grand pas en avant pour la communauté scientifique, Sahin et Tureci sont des vétérans dans le monde de la réussite médicale.

Le couple Sahin-Tureci

Les deux médecins formés ont créé leur société précédente, Ganymed Pharmaceuticals, en 2001 pour travailler sur le développement d’anticorps qui combattent le cancer, pour finalement les vendre pour 1,4 milliard de dollars en 2016.

Le directeur général Sahin et le directeur médical Tureci font partie des 100 personnes les plus riches d’Allemagne, selon l’hebdomadaire Welt am Sonntag. Mardi, la valeur marchande de sa société cotée au Nasdaq a bondi à 25,72 milliards de dollars, un bond massif par rapport à 4,6 milliards de dollars l’année dernière.

Mais l’esprit de bienfaisance du couple et son engagement de longue date envers le milieu universitaire et la science semblent les avoir maintenus sur le terrain, même si leur travail sur le vaccin Covid-19 les propulse sous les projecteurs mondiaux.

En mai, le couple a déclaré à CNN qu’ils se sentaient obligés de «donner quelque chose à la société», étant donné le travail qu’ils avaient accompli dans leur domaine au cours des deux dernières décennies.

Sahin est né à Iskenderun, une ville sur la côte méditerranéenne de la Turquie. Il a déménagé à Cologne, en Allemagne, à l’âge de 4 ans, où son père travaillait dans une usine Ford locale, selon ..

Il a rencontré Tureci, la fille d’un médecin turc, alors qu’ils entamaient tous les deux leur carrière universitaire.

Sahin et Tureci sont nés d’une passion commune pour la recherche sur le cancer, selon ., qui a rapporté que le couple avait même commencé le jour de leur mariage dans le laboratoire de recherche.

Le vaccin Pfizer / BioNTech

En janvier, après avoir lu un article scientifique sur le coronavirus à Wuhan, en Chine, Sahin a fait le «petit pas» des médicaments anticancéreux à ARNm aux vaccins viraux à base d’ARNm, a rapporté ..

BioNTech a affecté 500 membres de son personnel pour travailler sur le projet avec divers composés d’ARNm potentiels. Et il a finalement conclu un partenariat avec Pfizer en mars.

Son approche du vaccin covid-19 utilise du matériel génétique, l’ARNm, pour inciter les cellules à produire des fragments de protéines qui ressemblent à des parties du virus. Le système immunitaire apprend à reconnaître et à attaquer ces fragments et, en théorie, réagirait rapidement à toute infection réelle.

Sahin a été décrit comme “modeste et humble” par ses collègues, dont Matthias Theobald, professeur d’oncologie à l’Université de Mayence, qui travaille avec lui depuis deux décennies.

“Malgré ses réalisations, il n’a jamais cessé d’être incroyablement humble et sympathique”, a déclaré à . Matthias Kromayer, membre du conseil d’administration de la société de capital-risque MIG AG qui a soutenu financièrement BioNTech.

La course contre le covid-19

Ces attributs sonnent clairement en écoutant Sahin parler de la course mondiale pour arrêter le virus.

Mardi, il a déclaré qu’il pensait que le vaccin BioNTech / Pfizer “ne sera pas le seul vaccin” contre le COVID-19, notant que plusieurs essais vaccinaux de phase 3 sont en cours.

Sahin a également déclaré que l’objectif de BioNTech, en coopération avec Pfizer, était d’augmenter la production de son vaccin candidat et qu’ils prévoyaient de fabriquer jusqu’à 1,3 milliard de doses d’ici la fin de 2021, si cela est autorisé.

Il a réitéré que BioNTech et Pfizer prévoyaient de demander à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin. Cette demande peut venir la semaine prochaine.

Claudia Otto de CNN a contribué à ce rapport. Informations supplémentaires de ..