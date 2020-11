COVID-19 :

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a influencé ce mercredi dans la sensibilisation du public, clé pour surmonter cette deuxième vague, et a appelé à prendre le coronavirus au sérieux et à respecter les restrictions communautaires.

Lors de l’inauguration de l’hôpital materno-infantile d’Almería, Moreno a voulu influencer les conséquences de la contraction du Covid-19, parfois sous-évalué, en particulier par les plus jeunes: «Je veux que tous les citoyens réfléchissent froidement et prennent leurs responsabilités, essaient de ne pas quitter leur foyer et laissez-les penser que n’importe lequel d’entre eux peut être testé positif à tout moment.

“Et une fois que vous êtes positif, ce n’est pas si facile”, a souligné Moreno. «Ne pensez pas que vous passerez dix jours à la maison à regarder la télévision ou à lire un livre. Il y a ceux qui commencent à avoir de la fièvre, des douleurs musculaires et ne peuvent même pas aller aux toilettes parce qu’ils étouffent en marchant, et tôt ou tard ils doivent prendre un téléphone parce qu’ils doivent aller à l’hôpital », a déclaré le président andalou.

Moreno a averti que «une fois à l’hôpital, vous pouvez aller dans une unité de soins intensifs, et depuis cette unité, parfois vous ne partez pas». “Nous ne parlons pas seulement de décès, cela génère également des séquelles qui mettent des années à se réparer”, a-t-il déclaré. ” Je demande beaucoup de sensibilisation, beaucoup de sensibilité et beaucoup de responsabilité envers les citoyens».

Rouvrir le robinet de mobilité

«Les futures mesures que nous devrons adopter dépendront des résultats que nous obtiendrons dans ces 12 ou 13 jours. Je veux ouvrir le robinet, mais pour maintenir la position économique, nous devons contenir l’étendue et la gravité de la pandémie », a-t-il déclaré, faisant référence à la prochaine réunion de la Comité d’experts dans lequel il sera évalué s’il convient ou non de resserrer les restrictions déjà adoptées.

Le président a été très persistant dans l’idée de sensibiliser le public pour stopper l’avancée du coronavirus d’une société sérieusement engagée dans son éradication: «Ce grand objectif de sauver des vies et de maintenir l’économie vivante ne sera pas possible si nous ne prenons pas très au sérieux le fait que nous sommes confrontés à une pandémie des conséquences imprévisibles qui tue des centaines d’Andalous chaque semaine. Je demande une prise de conscience et une responsabilité maximales, car tout le monde peut être testé positif, passer un très mauvais moment et se retrouver dans une unité de soins intensifs avec de graves conséquences. Contenons le virus pour pouvoir rouvrir le robinet de la mobilité».

Le président a réitéré l’importance de l’application de mesures individuelles jusqu’à ce qu’il y ait au moins un Vaccin contre le covid-19. Ainsi, il a évoqué Essais Pfizer et le travail qui est déjà en cours de développement avec le ministère de la Santé pour distribution de dose, tandis que le SAS prépare «l’infrastructure nécessaire» pour la distribution et le stockage de la même en devant être «80 degrés sous zéro».

Répartition des vaccins par population

Le président de l’Exécutif andalou a estimé que “la chose raisonnable, sensible et fondamentale” au moment de réaliser la distribution de vaccins est le critère de population. «Ceux d’entre nous qui doivent servir le plus grand nombre de personnes, etDans le cas de l’Andalousie il y a 8,5 millions d’Espagnols, nous aurons besoin d’un plus grand nombre de doses“, A envisagé de croire que ce critère” fondamental et raisonnable “sera imposé dans l’ensemble du pays.

Pendant ce temps, il a évoqué les décisions “dures” et “très compliquées” prises dimanche dernier, parmi lesquelles les limitations de la mobilité des municipalités et la fermeture du commerce non essentiel à partir de 18 heures. Cependant, il a dit qu’ils ne peuvent pas être évalués pendant au moins “huit ou neuf jours”, de sorte que sur la base des résultats de ce “sacrifice collectif”, ils détermineront s’ils varient ou non.

«Nous faisons tous un effort et nous souffrons tous, les commerçants, les hôtels, les restaurants, l’économie et bien sûr les citoyens. qu’ils sont malheureusement infectés par cette maladie et sont soumis à un lit ou dans une unité de soins intensifs en espérant qu’ils pourront bientôt se remettre », a-t-il déclaré avant de transmettre sa volonté de maintenir un« équilibre »entre la situation sanitaire et économique.