COVID-19 :

Ugur Sahin, PDG de la société allemande BioNTech, a accordé une interview à The Guardian après annoncent lundi dernier qu’ils ont développé avec Pfizer un vaccin contre le coronavirus avec une efficacité de 90%.

Sahin il était très optimiste sur les progrès réalisés: “Si la question est si nous pouvons arrêter cette pandémie avec ce vaccin, ma réponse est: oui, parce que je pense que même la protection seule contre les infections symptomatiques aura un effet dramatique. “

Ensembles de PDG de BioNTech le retour “à la vie normale au milieu de l’année prochaine”, bien qu’il prévienne qu’avant cette situation il y aura “un hiver difficile”, car même si les doses du vaccin commencent à être administrées début décembre, “La situation ne changera pas radicalement”, mais “va empirer avant de s’améliorer”.

Jusqu’à ce que les résultats des essais soient révélés, le scientifique Je ne savais pas si une réaction assez forte serait déclenchée du système immunitaire humain: “Il était possible que le virus ne soit pas vraiment cible du vaccin, il atteindra les cellules et continuera de rendre les gens malades. Nous savons maintenant que les vaccins peuvent vaincre ce virus. “

Tandis que les vaccins conventionnels tirent des informations génétiques d’un virus et ils le cultivent dans une cellule humaine, la méthode de l’ARN messager nécessite simplement le code génétique du virus, ce qui raccourcit le processus de production de près de trois mois.

Processus rapide

La L’expertise de Pfizer pour la fabrication de masse de vaccins, ainsi que l’action rapide des autorités de régulation ont permis de réduire ce processus à 10 mois au lieu d’années: “Il n’y avait pratiquement pas de temps d’attente. Imaginez que vous vouliez aller d’un bout à l’autre de Londres et qu’il y ait des embouteillages partout. Vous auriez besoin d’une demi-journée. Pour notre projet, les rues étaient vides “Sahin a détaillé.

Son fonctionnement

Le scientifique a également expliqué comment fonctionne le remède: “Le vaccin empêche COVID-19 d’accéder à nos cellules. Mais même si le virus parvient à entrer, les cellules T le frappent sur la tête et le tuent. On a très bien formé le système immunitaire pour perfectionner ces deux mouvements défensifs. Nous savons maintenant que le virus ne peut pas se défendre contre ces mécanismes. “

Selon le l’efficacité du vaccin, Sahin a souligné qu’il ne sera possible de savoir que dans les semaines et mois à venir. Et savoir si vous pouvez arrêter les infections asymptomatiques pourrait entraîner jusqu’à un an.

Sur la durée de l’immunité, a révélé que «jusqu’à présent, nous n’avons que des indices indirects. Des études sur des patients atteints de COVID-19 ont montré que ceux qui ont une forte réponse immunitaire ont toujours cette réponse après six mois. J’imagine que nous pourrions être en sécurité pendant au moins un an. “

Oublier la polémique avec Trump

Sahin voulait se distancier de la polémique qui a surgi après la critique Le président Donald Trump, qui a accusé la société pharmaceutique de annoncer les résultats après les élections Américain: “La recherche pharmaceutique ne doit jamais être politisée. C’est une question d’intégrité. La rétention d’informations aurait été contraire à l’éthique. L’important pour nous est que nous développons un vaccin et nous ne faisons pas de politique. “

Sa prophétie

Comme l’a rappelé le New York Times, Sahin a fait une vraie prédiction en octobre 2018 lors d’une conférence à Berlin. Là, au milieu d’une salle remplie d’experts en maladies infectieuses, assuré que votre entreprise pourra peut-être utiliser votre appel la technologie de l’ARN messager pour développer rapidement un vaccin en cas de pandémie mondiale. Deux ans plus tard, ses paroles sont devenues une prophétie.