COVID-19 :

La Union Cycliste Internationale (UCI), présidé par David Lappartient, a assuré que son sport “a réussi à relever un défi sans précédent” et a exprimé sa satisfaction quant au développement des tests 2020, “grâce à l’effort conjoint de tous ceux qui sont impliqués pour maintenir la situation sanitaire sous contrôle”. Dans votre déclaration Il a rappelé l’élaboration de son protocole de reprise des compétitions le 19 juin.

L’organisation a souligné que après annulations et reports, le World Tour 2020 pourrait être complété avec 21 épreuves et 121 jours de course. Parmi ceux-ci, 17 ont été disputés entre août et début novembre au cours de 101 jours de compétition. Dans compétition féminine, presque les 11 épreuves ont été développées avec les restrictions imposées En raison de la situation sanitaire internationale depuis 21 jours et du nouveau calendrier établi le 5 mai, seuls le Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race ont été annulés.

Il a également noté que 13850 tests PCR ont été réalisés sur les équipes, qui ont détecté 54 positifs -seulement la moitié parmi les coureurs- Ainsi, le taux de prévalence, qui correspond au nombre de personnes malades ou contaminées dans une population, était de 0,34% – et seulement 0,17% pour les athlètes – dans les compétitions sur route. “Ces taux sont bien inférieurs aux niveaux de la population générale des pays, qui atteint souvent 10% ou plus”, a-t-il fait remarquer.

Concernant les modalités de VTT, piste et cyclocross les données indiquent 63 cas positifs (29 d’athlètes) de 18650 tests PCR réalisés dans 29 épreuves féminines et 94 masculines et les Coupes du monde. L’UCI a ajouté que dans ces tests le taux de prévalence était de 0,30%, la moitié (0,15%) chez les athlètes, et a rappelé que le CIO et son président, Thomas Bach, ont reconnu comme “une réalisation remarquable l’organisation de grands événements cyclistes internationaux “.