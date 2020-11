COVID-19 :

Le séquençage des tests positifs montre qu’aucun cas de groupe 5 n’a été retrouvé depuis le 15 septembre au Danemark

Les autorités sanitaires de Danemark a donné ce jeudi pour “éradiqué” la mutation de coronavirus trouvé dans visons, qui pourrait menacer l’efficacité des futurs vaccins et lever les dernières restrictions régionales édictées il y a deux semaines dans la zone la plus touchée.

Le séquençage des tests positifs montre qu’aucun autre cas de Groupe 5 depuis le 15 septembre, le Institut sérologique considère que cette variante est très probablement éteinte », a déclaré la direction générale danoise de la santé dans un communiqué.

Les autorités danoises avaient déjà éliminé le 13 certaines des restrictions édictées dans sept communes du nord de Jutland et que, en principe, devrait être en vigueur jusqu’au 3 décembre.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à lundi, toutes les institutions culturelles et sportives, restaurants, bars, écoles et instituts seront rouverts; Les transports collectifs reprendront et la recommandation aux habitants de ces localités de ne pas se rendre dans d’autres régions du pays ne s’appliquera plus.

Le 4, le gouvernement danois a annoncé les mesures et ordonné l’abattage des 15 millions de visons qui se trouvent dans les fermes du Danemark, premier producteur mondial, après avoir détecté cinq mutations du virus qui affaiblissent la capacité de créer des anticorps, dont le soi-disant “Cluster 5”.

La mesure a provoqué une crise politique dans ce pays nordique, lorsqu’il a été révélé que le gouvernement n’avait pas de couverture légale pour ordonner le sacrifice obligatoire de tous les animaux, uniquement là où une contagion avait été détectée ou dans sa zone immédiate.

Bien que l’exécutif social-démocrate soit parvenu en début de semaine à un accord avec plusieurs partis de centre-gauche pour promouvoir une réforme juridique, la pression de l’opposition et de ses alliés a contraint hier le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation à démissionner, Mogens jensen.

