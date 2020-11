COVID-19 :

Le mois d’octobre s’est clôturé comme étant le plus dramatique depuis le début de la pandémie. Les données de ce mois que nous avons déjà laissées derrière nous ont dépassé celles de mars avec la détention à domicile. Et c’est que la deuxième vague de la pandémie a laissé un total de 407000 infections à coronavirus en octobre, 30% de tous ceux détectés depuis le début de la pandémie au printemps. Le bilan des morts est également effrayant: 3 905 personnes sont décédées au cours des 30 derniers jours, soit 130 par jour en moyenne, un patient toutes les 12 minutes. Le nombre d’admissions a également augmenté de 72% en octobre.

Outre les chiffres que l’Espagne a enregistrés, le Pays basque a également signalé qu’octobre avait été son pire mois depuis le début de la pandémie. La communauté continue d’être l’une des plus touchées dans cette deuxième vague du coronavirus, avec plus d’un millier de nouveaux positifs par jour et laissant plus de 23 500 infections en octobre seulement. Malgré les mesures de restriction que le gouvernement basque a imposées pour réduire le nombre de positifs, le comité consultatif de Lehendakari a établi une liste avec les dix recommandations à suivre pour éviter ces infections.

Responsabilité sociale

C’est la prémisse maximale pour mettre fin à la transmission du virus. L’utilisation d’un masque, l’hygiène avec un lavage continu des mains, la distance sociale ou la réduction du nombre de rencontres avec des personnes qui ne vivent pas ensemble. Ce sont des mesures qui se répètent chaque jour pour être conscient de les respecter au maximum. Il insiste pour que les réunions soient limitées autant que possible tant que le risque élevé de contagion dure, surtout dans les espaces clos avec peu de ventilation. En outre, le comité consultatif basque recommande l’utilisation de l’APP ‘Radar Covid’ pour pouvoir accélérer le travail de suivi en cas de positifs.

Auto-isolement

Parallèlement au suivi des cas, avec deux lignes directrices à prendre en compte notamment pour contrôler la situation épidémiologique dans la communauté autonome. L’auto-isolement est demandé au moment de ressentir des symptômes compatibles avec une infection. En cas de symptômes liés au coronavirus, il faut contacter le service de santé et, sans attendre le test, l’attitude la plus civique et responsable est de s’isoler et de dresser une liste de contacts proches possibles au cours des deux derniers jours. Le confinement doit être respecté en attendant le résultat et même après l’avoir reçu à titre préventif.

Rencontres

Limitez autant que possible les réunions ou les célébrations, surtout avec des personnes qui ne vivent pas ensemble. Ils ne parlent plus de respecter le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer – qui est toujours de six non-cohabitants- mais limitez plutôt le nombre de réunions auxquelles vous pouvez assister, tant dans la sphère publique que privée. Ils demandent d’urgence un minimum de responsabilité civique pour pouvoir sortir au plus vite de cette situation risquée.

Hostellerie

Ils mettent en garde contre l’utilisation de l’hospitalité pour regarder des matchs de football ou tout autre sport en groupe. C’est une source de contagion à haut risque.

Masque dans les bars

Son utilisation est déjà obligatoire et doit être utilisée correctement dans tout établissement hôtelier ou restaurant. Il ne peut être retiré qu’au moment précis où il va être consommé, il faut le remettre immédiatement. Ce sont des lieux à grand risque, l’une des plus grandes sources de contagion de ces derniers mois en raison de la détente que l’on ressent dans ces contextes. Nous perdons la notion de risque à une éventuelle infection.

sport

Les espaces clos tels que les gymnases ou les centres sportifs sont des lieux où le risque de contagion augmente beaucoup plus. Pour lui, Lors de l’exercice, cela devrait être avec l’utilisation obligatoire d’un masque, en plus de petits groupes d’un maximum de six personnes. Des mesures de sécurité extrêmes sont essentielles. Il n’est pas non plus recommandé de se rendre en public à des événements sportifs dans des établissements fermés.

Ventilation

Il doit être constant dans les espaces fermés. Le renouvellement de l’air est devenu l’un des points les plus importants pour éviter la contagion dans les bureaux ou les salles de classe. Dans les établissements situés en demi-sous-sols ou sous-sols, le gouvernement basque demande d’intensifier cette ventilation, en plus de renforcer les mesures de sécurité comme l’hygiène, la capacité limitée, l’utilisation d’un masque ou la distance interpersonnelle.

Zones communes

Endroits où nous devons être particulièrement prudents et où les mesures de sécurité devraient être appliquées au mieux. Ce sont des espaces tels que les couloirs, les halls ou encore les cafétérias des lieux de travail ou des universités. Pour cette raison, une vigilance particulière sur les mesures de sécurité dans ces espaces est demandée, comme l’utilisation de masques, de petits groupes, la distance de sécurité et d’éviter une plus grande circulation dans ces zones pour éviter les foules.

Transport public

Importance d’éviter les heures de pointe pour ne pas provoquer des foules comme celles que l’on a vues dans les transports publics de la Communauté de Madrid. La mesure devrait s’accompagner d’une augmentation du nombre de transports et d’une plus grande fréquence de leur passage. afin de garantir au maximum les distances de sécurité entre les utilisateurs.

Télétravail

Il est recommandé dans la mesure du possible à toutes les entreprises qui peuvent développer leurs fonctions à domicile, pour éviter de se rendre sur le lieu de travail. Dans les cas où vous devez vous rendre au bureau, une flexibilité d’horaires est demandée, notamment à l’entrée et à la sortie, pour éviter les heures de pointe.