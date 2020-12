COVID-19 :

Nous sommes à une époque de l’année où le Objet de la modification dans différents domaines de notre vie, il assume un rôle particulier. Et peut-être que l’un des aspects les plus récurrents est celui qui fait référence mincir. De plus, si l’on tient compte des excès que l’on peut commettre dans les principales fêtes de Noël et que certains experts placent entre 3 et 5 kilos de poids supplémentaire en seulement deux ou trois semaines.

De plus, dans un monde ravagé par la pandémie de SRAS-CoV-2, nous savons que l’obésité se comporte comme un facteur de risque de formes sévères de COVID-19. “80% des patients qui avaient des formes sévères de l’infection, qui ont nécessité une intubation, une ventilation mécanique en USI et sont décédés, étaient obèses. Ainsi, l’obésité est le principal facteur de mauvais pronostic de l’infection au COVID-19” , explique Susana Monereo, chef du service d’endocrinologie et de nutrition de l’hôpital universitaire général Gregorio Marañón (Madrid).

Alors, c’est peut-être le bon moment pour dire que tout ne se passe pas dans le processus de perte de poids. Il y a des formes et des formes. “Perdre du poids est facile. Presque tous ceux qui essaient réussissent. La chose vraiment difficile est de maintenir le poids perduou. Moins de 10% de ceux qui suivent un régime pèsent en fait moins après quelques années. En fait, la plupart finissent par peser plus que lorsqu’ils ont commencé. Ironiquement, les régimes mal exécutés vous font grossir et chaque tentative ratée vous éloigne encore plus de votre objectif », explique Marcos Vázquez, créateur du blog Fitness Revolutionary.

Il n’est donc pas déraisonnable de dire que il y a des régimes d’engraissement. Et cela se produit parce qu’ils sont basés exclusivement sur le déficit calorique alors qu’en fait, en plus de manger moins de calories, il est nécessaire d’incorporer suffisamment de protéines et de musculation dans l’alimentation.

“Beaucoup pensent qu’il est impossible de gagner de la masse musculaire et de perdre de la graisse en même temps, mais ils se trompent. Chez les débutants, ce n’est pas seulement possible mais plus probable si vous mangez suffisamment de protéines (1,5 à 2 grammes par kg de poids corporel) et que vous faites de la musculation.En fait, mieux vous ferez votre premier régime, mieux vous ferez les suivants. Et à l’envers. Si après un régime raté vous finissez par prendre du gras et perdre du muscle, votre métabolisme sera pire qu’au début et votre prochaine tentative sera encore plus difficile », indique Vázquez, qui soutient son message dans une littérature scientifique abondante, comme une étude publiée il y a des années dans Annals de la nutrition et du métabolisme.

Fitness révolutionnaire

«Une étude a divisé les policiers en surpoids en trois groupes. Un groupe a simplement suivi un régime, réduisant ses calories de 20%. Les deux autres groupes, en plus de réduire les calories, ont ajouté de la musculation et un supplément de protéines (un groupe a pris de la caséine et l’autre du lactosérum), pour atteindre 1,5 g / kg de protéines par jour. À 12 semaines, les groupes qui ont entraîné la force et ajouté plus de protéines ont perdu beaucoup plus de graisse et gagné du muscle. Cependant, ceux qui ne suivaient qu’un régime perdaient moins de graisse, en plus de perdre du muscle », explique Marcos Vázquez.

«Les suppléments de protéines ne sont pas nécessaires. Les mêmes effets auraient été obtenus avec de la nourriture, mais le supplément peut aider à répondre aux besoins avec un minimum de calories supplémentaires », ajoute l’expert.

Les trois facteurs les plus importants de la perte de graisse

Lorsque vous démarrez un processus de perte de poids, ce que nous voulons dire et ce que nous en entendons est clair déficit calorique. Fondamentalement, il s’agit de manger moins que ce que nous dépensons pour forcer le corps à couvrir la différence avec des réserves de graisse. En faisant cela, nous perdrons du poids, mais il est possible que, comme nous l’avons mentionné au début, nous fassions partie des 90 pour cent des personnes qui échouent.

Il faut donc ajouter à l’équation un apport protéique adéquat -en plus d’augmenter la satiété, atténue le ralentissement métabolique et la perte de masse musculaire- et l’entraînement en force -préserve la masse musculaire et adoucit le ralentissement métabolique- afin que nous soyons plus près d’atteindre nos objectifs.

Juste de la musculation?

Bien que nous ayons vu l’importance de l’entraînement en force, cela ne signifie pas que nous devrions ignorer d’autres types de routines physiques, comme le cardio plus traditionnel. En fait, une recherche récente, publiée dans Obesity Reviews, conclut que l’approche la plus efficace pour brûler les graisses est combinaison d’exercices aérobiques à haute intensité et d’entraînement en force à haute charge– Fournit de meilleurs résultats pour réduire la graisse abdominale, améliorer la masse corporelle maigre et augmenter la forme cardiorespiratoire.