COVID-19 :

Salvador Illa, Ministre de la Santé, et Carolina Darias, Ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, a offert une conférence de presse conjointe à annoncer les accords conclus après la réunion de Conseil interterritorial du système national de santé.

Darias a commencé par déclarer que “la stratégie nationale établit un cadre commun qui permet aux communautés autonomes adopter les mesures que l’état d’alarme rend possible. Nous voulons insister sur le fait que ce que fait chaque communauté est répondre aux différents niveaux d’alerte ».

Le ministre a expliqué que «Chacun de ces paquets de mesures nécessite un temps de réaction. Le succès des mesures est attribuable à l’ensemble de toutes les mesures. Les réponses que nous avons données ont suivi le rythme aux réponses sanitaires nécessaires à tout moment “.

Trois piliers

Plus tard, Illa a expliqué que “l’accord repose sur trois piliers principaux, le premier est celui de indicateurs communs, qui nous aident à avoir une politique commune pour l’ensemble du territoire national. Le deuxième, les actions, qui s’appuient sur ces indicateurs et l’évaluation des risques de chaque communauté. Et le troisième, l’évaluation, qui doit avoir lieu dans le cadre des réunions périodiques habituelles Ce que nous avons. La conclusion est que l’ensemble des mesures nécessite le temps nécessaire, deux ou trois semaines, pour évaluer son efficacité “.

Après cette annonce, le ministre a fermement condamné les altercations qui ont eu lieu dans notre pays: «Je tiens à souligner la déclaration commune pour condamner fermement les altercations de ce week-end. Ce n’est pas comme ça. Le chemin est celui tracé par la science et les experts. Le déni et les attitudes ne sont pas la solution. Condamnation ronde. Ce type d’acte n’a pas à avoir lieu. La grande majorité des citoyens ont une attitude exemplaire. “

Confinement à domicile

Illa a nié que la réunion avait discuté de la détention à domicile comme une solution possible: “Il n’y a eu aucune discussion concernant la détention à domicile. Il y a des communautés qui ont déclaré que cette mesure ne pouvait être perdue de vue. Mais la conclusion est qu’il existe une stratégie nationale et qu’il faut se donner un délai de deux ou trois semaines. J’ai généralement proposé que les mesures prises doivent avoir une prolongation minimale de sept jours. Le fait qu’ils aient cette durée en jours non consécutifs sera discuté au Conseil interterritorial de la santé “.

Il a également rappelé que “etL’état d’alerte se poursuit et se poursuivra, à moins que le Conseil interterritorial ne propose de lever l’état d’alerte. Il est valable pour une période de six mois. “

Pour cette raison, “nous évaluerons l’efficacité des mesures prises sur une période de deux à trois semaines. Concernant Madrid, nous sommes dans un contexte de co-gouvernance, les mesures doivent être appliquées au moins 7 jours, mais s’il existe des situations spécifiques qui exigent qu’elles ne soient pas consécutives, elles seront évaluées au Conseil “.

Illa a expliqué que “Les délais sont de 22h00 à 00h00 pour le début et de 5h00 à 7h00 pour la fin. Les communautés peuvent décréter des fermetures plus tôt, mais la limitation de la mobilité des citoyens est fixée par ces heures. Il existe une stratégie nationale basée sur les trois piliers dont nous avons déjà discuté.. Les mesures sont très puissantes. “

Le ministre a également expliqué comment les décisions sont prises: “Les experts sont ceux que nous avons maintes fois expliqués, Dr Simón, l’équipe du CCAES, ceux des communautés autonomes… À partir de là, nous prenons les décisions. Il a été décidé de créer un groupe de travail pour proposer des critères à l’Interterritorial procéder à une évaluation. “

Couvre feu

Illa a confirmé que “à partir de lundi, comme établi par le décret de l’état d’alarme, le couvre-feu entre les mains des communautés autonomes. Ce sera chaque président qui devra évaluer s’il maintient des restrictions de mobilité. Les 2 ou 3 semaines commencent à partir du début d’une mesure. Nous ne pouvons pas évaluer son impact deux jours plus tard. Pour évaluer les mesures appliquées il faut prendre du temps, c’est ce que nous avons convenu. Si les mesures dictées par les mesures des communautés sont respectées en principe, les choses doivent fonctionner. “

Arrivée du vaccin

Concernant l’arrivée du vaccin, le ministre de la Santé a souligné que “il n’y a pas de nouvelles pertinentes. Nous transférerons certaines données dont nous disposons au public. Nous avons un accord fermé avec AstraZeneca. Je n’ai aucune nouvelle information que je puisse transmettre. “

“À la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, nous pouvons compter sur un vaccin efficace, à condition que les tests donnent les résultats attendus. Il y a un effort impressionnant de la part de la science et de l’industrie. J’ai confiance dans les deux. Ils travaillent selon les critères stricts qui le vaccin sera sûr et efficace “il ajouta.