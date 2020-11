COVID-19 :

. – Les programmes de dépistage basés sur la température et les symptômes n’aident pas à détecter les cas de coronavirus, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Dans un nouveau rapport, le CDC a examiné de plus près les programmes utilisés dans les aéroports américains jusqu’à la mi-septembre.

En janvier, le CDC a lancé un programme de dépistage amélioré pour les passagers aériens en provenance de certains pays avec une transmission généralisée du nouveau coronavirus.

L’objectif était de trouver des voyageurs malades et de les séparer des autres passagers, de partager des informations avec les voyageurs sur l’autosurveillance et d’obtenir leurs coordonnées qui pourraient être partagées avec le service de santé publique local du passager.

Le CDC a déclaré qu’il s’agissait d’un programme intensif en ressources qui présentait un faible taux de détection des cas.

Entre le 17 janvier et le 13 septembre, le CDC a examiné plus de 766 000 voyageurs. Près de 300 répondaient aux critères du dépistage de santé publique, 35 ont été testés pour le coronavirus et neuf ont été testés positifs. Cela signifie que le programme a identifié environ un cas pour 85 000 voyageurs testés, a rapporté jeudi le CDC dans le rapport hebdomadaire de l’agence.

Pourquoi cette approche pour détecter les covid n’a-t-elle pas fonctionné?

Ce style d’évaluation ne semble pas fonctionner pour plusieurs raisons. Covid-19 présente un large éventail de symptômes spécifiques communs à d’autres infections, il existe un grand nombre de cas asymptomatiques, les voyageurs peuvent nier les symptômes ou prendre des mesures pour éviter d’être détectés, et les données sur les passagers étaient limitées.

Le CDC a également partagé les informations de contact avec les services de santé locaux pour 68% des passagers examinés. Il y a eu des problèmes de collecte de données, selon le rapport, et certains États ont choisi de ne pas recevoir les informations.

Le CDC a terminé le programme le 14 septembre. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur une meilleure communication avec les voyageurs pour promouvoir les mesures préventives recommandées. L’agence a également amélioré la capacité de réponse de la santé publique aux points d’entrée.

Le CDC a déclaré que les voyageurs et leurs communautés locales seraient mieux protégés s’il y avait une collecte “plus efficace” des coordonnées des passagers aériens internationaux avant leur arrivée ainsi que des données en temps réel qui pourraient être envoyées aux services de santé. Des tests pré-départ dans les 72 heures suivant le voyage et des tests d’arrivée seraient utiles, tout comme des règles qui encourageraient le voyageur à s’isoler pendant une période déterminée.