COVID-19 :

Le match de Coupe entre Deportivo et Alavés attendait les résultats du PCR après hier, un positif est apparu dans le modèle. Les nouveaux tests ont exclu une épidémie généralisée et il semble qu’il n’y ait plus de points positifs dans l’équipe, bien que le club n’en ait pas rapporté le résultat. Les seuls joueurs laissés de côté pour aucune raison physique ou disciplinaire sont Gandoy et Uche. L’équipe de jeunes est revenue lundi après une annonce positive le 28 décembre. Uche Agbo, en vacances jusqu’au 4 janvier, peut être le positif annoncé hier, bien qu’il n’ait pas été communiqué.

Les quatre autres victimes que Vázquez a chantées depuis longtemps. Borja Granero, expulsé lors du match de Coupe contre El Ejido, est licencié pour cause de suspension. Les trois autres absences sont celles de Borja Galán, Miku et Derik Osede, tous blessés. En tout, les pertes de Kakhol lavan sont finalement réduites à six joueurs, donc le match contre Alavés se jouera sans problème.

De cette façon, Deportivo compte 15 joueurs de la première équipe pour le match de cet après-midi, mercredi (19h00). parmi lesquels se trouve même Diego Rolan, absent de la séance de lundi pour fièvre. La liste est complétée par la présence de cinq joueurs locaux. Ainsi, Manu Mosquera, Peke, Iván Guerrero et Barba sont sur la liste, les quatre appartenant à Fabril et le centre de jeunesse Juan Rodríguez.