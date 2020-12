COVID-19 :

Le coronavirus ne comprend pas les idéologies politiques, il attaque tout le monde de la même manière. Et sinon, laissez-les dire Thomas Seitz, homme politique du parti ultra-Alternative pour l’Allemagne, admis dans un hôpital de Lahr, dans la région de la Forêt-Noire, après avoir été infecté et attrapé le coronavirus.

Ce denier déclaré, selon son parti, il n’a qu’une «grippe», affirmant que «son pronostic pour un prompt rétablissement est favorable, selon les médecins qui le soignent ».

Cependant, comme le rapporte le journal local Lahrer Zeitung, Seitz a eu besoin de soins médicaux lors de son admission et son parti n’a pas voulu révéler qu’il avait finalement été infecté par le coronavirus, après son attitude publiquement contraire à la gravité du COVID-19.

Réprimandé pour ne pas avoir porté le masque au Parlement

Thomas Seitz n’a jamais eu de problème à montrer son rejet de la pandémie de coronavirus devant toute la classe politique. Cette extrême droite de 53 ans, il y a un mois, le 20 novembre, a refusé de porter un masque sanitaire, ce qui pourrait infecter toute la classe politique allemande.

Il est apparu au Parlement fédéral allemand, le Bundestag, sans masque, et quand il a été averti de son imprudence, il a pris un crochet au crochet de sa poche. La vice-présidente du Parlement, Claudia Roth, a réitéré qu’elle portait la protection recommandée et sûre: “Je vous demande, s’il vous plaît, de mettre un masque.”

Face au refus de Seitz, Roth lui a donné, sous peine d’amende, un masque FFP2 avec un stylo, pour ne pas établir de contact physique, alors qu’il lui reprochait son attitude: «Quel petit numéro il monte». Finalement, le député a accepté à contrecœur de le mettre avec une autre réponse pour correspondre à son comportement, laissant échapper un «Je porte la muselière».

Dénier convaincu malgré les données en Allemagne

Ce député est l’un des 88 qui composent l’extrême droite allemande et qui sont sceptiques quant au coronavirus. Ils ont toujours été contre les mesures mises en œuvre par Angela Merkel. Seitz lui-même le considérait comme «le début d’une dictature». “La maladie est une statistique, pas une réalité”, déclare-t-il aussi généralement.

Cependant, ces statistiques ont enregistré plus de 30000 infections et 813 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, publié vendredi dernier. Mercredi, 952 décès ont été atteints. Et au total, 1 439 938 infections et 24 938 décès sont déjà là.