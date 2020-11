COVID-19 :

Les premières doses seront fournies à la population russe à partir du 10 décembre, bien que la campagne massive débutera en 2021

La deuxième vaccin russe contre COVID-19[feminine, EpiVacCorona, développé par le Centre national de recherche de Véktor en virologie et biotechnologie, aura un immunité d’au moins demi-année, a déclaré aujourd’hui le chef du département des infections de l’institution scientifique, Alexandr Rízhikov.

Il a indiqué lors d’une conférence de presse que lors de tests avec des primates, il a été observé que l’immunité était maintenue pendant six mois et a exprimé l’espoir que chez l’homme, elle durera la même chose.

La vaccination sera saisonnière, la fréquence de répétition (du vaccin) est à l’étude, mais au moins il sera nécessaire de la réinoculer à six mois ou peut-être dix », a expliqué le scientifique.

Selon l’expert, après le premier rappel du vaccin, l’immunité sera plus stable et plus tard le répétition il faudrait “une fois tous les trois ans“.

L’expert a indiqué que les premières doses seront fournies à la population russe à partir du 10 décembre, bien que la campagne massive débutera en 2021.

La vaccination sera volontaire et gratuite pour les Russes.

À l’heure actuelle, a-t-il souligné, 25 000 doses de ce vaccin ont déjà été produites, qui a été enregistré le 14 octobre et est dans la dernière phase des essais cliniques, et d’ici la fin de l’année, la quantité «doublera».

La production du vaccin au Centre Véktor augmente semaine après semaine. Nous pourrons créer jusqu’à 5 millions de doses par an avec les capacités existantes », a-t-il déclaré.

Ce chiffre pourrait être augmenté, mais “la participation d’une grande société pharmaceutique pour aider à la production de la protéine porteuse sera nécessaire”.

Le deuxième vaccin russe peut être conservé jusqu’à deux ans à des températures comprises entre 2 et 8 degrés, selon Rízhikov, qui a assuré que les données préliminaires sur l’antidote seront publiées “prochainement”.

La Russie développe actuellement trois vaccins, dont le plus avancé, Spoutnik V, développé par le Centre de recherche épidémiologique et de microbiologie Gamaleya, et qui a été enregistrée dans le pays le 11 août.

