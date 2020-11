COVID-19 :

Genève.- Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est en quarantaine après avoir eu des contacts avec un cas positif de COVID-19, a indiqué le responsable.

“J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19. Je vais bien et je n’ai aucun symptôme, mais je serai en quarantaine dans les prochains jours selon les protocoles de l’OMS”, a écrit Tedros dans le réseau social Twitter.

Il a ajouté qu’il continuerait à travailler depuis son domicile à Genève, où se trouve le siège mondial de l’Organisation, chargé de dicter les réglementations sanitaires mondiales et de superviser leur conformité.

L’OMS coordonne la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus, non seulement dans le domaine de la prévention de la contagion et de son contrôle, mais aussi dans le cadre des efforts internationaux pour trouver un traitement et un vaccin contre la maladie.

Les cas mondiaux confirmés de COVID-19 dans le monde s’élèvent actuellement à 46 millions et les décès, au total, à 1185 millions, la pandémie étant actuellement centrée en Europe et aux États-Unis.

Depuis le début de l’année, Tedros a été à la pointe des efforts de l’OMS pour guider les pays vers la maîtrise de la pandémie, et a participé à d’innombrables réunions scientifiques et politiques, à travers diverses réunions virtuelles avec les ministres de la Santé. de tout le monde.

De même, depuis janvier, il collabore à toutes les conférences de presse télématiques proposées par l’OMS deux fois par semaine, avec son équipe d’experts la plus proche et qui se consacrent depuis lors à la lutte contre le coronavirus.

La quarantaine préventive de Tedros coïncide avec une flambée de cas et d’hospitalisations en Suisse, avec Genève comme l’une des villes les plus touchées, une situation qui a contraint le gouvernement régional à dicter un semi-confinement de la population pendant quatre semaines dimanche.

Pour le moment, l’OMS n’a pas indiqué si Tedros sera testé pour le COVID-19 ou le type de contact avec la personne infectée.