COVID-19 :

Sur le point de dire au revoir à 2020, une année que nous n’aurions jamais pu imaginer, le vaccin est déjà arrivé pour donner de l’espoir pour la prochaine 2021. Le 27 décembre restera dans les mémoires pour l’histoire de notre pays, le jour qui a commencé “le début de la fin” avec les premiers vaccins contre le coronavirus mis dans la résidence Los Olmos à Guadalajara. Après des mois et des mois de lutte contre la pandémie, la lumière est enfin vue au bout du tunnel et, même s’il faudra du temps pour l’atteindre, chaque fois que nous sommes plus près du retour à la «vieille normalité» que nous désirons.

Cependant, le jour où l’Union européenne commence simultanément la campagne de vaccination, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertit dans une vidéo via les réseaux sociaux que COVID-19 ce ne sera pas la seule pandémie auquel nous devrons faire face dans notre histoire. “L’histoire nous dit que ce ne sera pas la dernière pandémie. Les épidémies sont une réalité de la vie”, indique dans une vidéo publiée ce dimanche à l’occasion de la première Journée internationale de préparation aux épidémies.

Aujourd’hui est la toute première Journée internationale de la préparation aux épidémies. Au cours des 12 derniers mois, la vie et les moyens de subsistance ont été bouleversés par # COVID19. Mais au fil des ans, @WHO et nos partenaires ont averti que le monde n’était pas préparé à une pandémie. – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 27 décembre 2020

Appel à plus d’investissements dans la santé publique

Le dirigeant de l’OMS a souligné que les pandémies “Ils ne sont pas une surprise”, font partie de la vie, même si vous admettez que le monde ne s’est pas préparé à l’arrivée du coronavirus. Un virus qui «a bouleversé le monde» l’année dernière – depuis son apparition fin 2019 à Wuhan – et qui a arrêté toute la planète au printemps dernier avec des conséquences économiques et sociales qui seront considérables dans les années à venir.

Pour lui, appelle à un meilleur investissement dans la santé publique – en particulier les soins primaires – par les gouvernements de tous les pays, avec l’intention de se préparer à de nouvelles pandémies pour «prévenir, détecter et atténuer les urgences de toutes sortes». “Nous devons tirer toutes les leçons que la pandémie nous apprend”, insiste Tedros, qui a également mis en évidence “l’union intime entre la santé des humains, des animaux et de la planète”.

Outre l’avertissement du Directeur de l’OMS, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a soutenu les propos de Tedros dans son réseau social de Twitter sur “apprendre” de cette expérience avec la pandémie de coronavirus en plus de “améliorer la réponse” aux «urgences sanitaires futures» qui pourraient survenir.