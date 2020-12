COVID-19 :

Pablo Iglesias en mars, il a pris en charge les services sociaux pendant la pandémie. Le passage du temps a mis en évidence l’échec de la gestion de la crise Covid pour éviter son impact sur l’un des groupes les plus vulnérables, les personnes âgées. La vice-présidence des droits sociaux et de l’Agenda 2030, dirigée par le leader de Podemos, a approuvé il y a quelques jours un protocole pour tenter de contenir une infection qui avance sans trêve dans ces établissements. Certaines de ses principales mesures ils ont déjà été revendiqués il y a des mois des résidences elles-mêmes.

En mai, l’association de gestion des résidences CEAPS a transmis à la vice-présidence des Eglises le protocole qu’elle avait élaboré pour faire face à la désescalade. Bien qu’ils aient demandé une rencontre personnelle avec le vice-président, la demande a été ignorée, selon OKDIARIO. Dans ledit protocole, certaines revendications ont été incluses en tant que priorités, qui sont maintenant incluses dans le document signé par le secrétaire d’État aux droits sociaux, comme l’extension des tests ou la fourniture adéquate d’EPI. Les employeurs ont également insisté sur le terrible impact de l’isolement chez les personnes âgées, dont beaucoup souffrent de pathologies psychiatriques ou de démences.

Il a également souligné que «les personnes âgées qui vivent dans les centres sont soumises à un confinement très strict» et «qu’il s’agit d’un groupe particulièrement vulnérable qui a subi un double isolement, social et de mouvement. Restriction de liberté due au fait de ne pas pouvoir avoir de contact avec l’extérieur et de devoir passer le confinement dans sa chambre.

«Tout cela a conduit à des souffrances physiques et psychologiques accompagnées d’angoisse, de désorientation et de peur chez les personnes fortement dépendantes», ont déclaré les résidences.

Dans ce contexte, il a été demandé de récupérer “le espaces communs de coexistence, retour à la normalité dans des environnements sûrs, où les utilisateurs peuvent sortir ». Cette mesure est également incluse dans le dernier protocole du ministère des Églises.

Le rapport indique que l’isolement, la perte de la routine et de l’activité physique devraient être maintenus «seulement pendant le temps strictement nécessaire» et accorder une attention particulière à rendre «les visites plus sûres».

En outre, il est admis qu’il y avait “une pénurie, quand pas d’absence, d’un équipement de protection individuelle adéquat entre mars et mi-avril ».

Test d’antigène

Le document de la vice-présidence de Pablo Iglesias admet l’utilité des tests antigéniques que le gouvernement de Isabel Diaz Ayuso Il a postulé pendant des mois dans la Communauté de Madrid, malgré les critères contre le gouvernement.

En fait, le rapport déclare ouvertement que “les tests d’antigènes peuvent être très utile dans les centres résidentiels pour avoir de grands avantages opérationnels “, tels que” la rapidité d’obtention des résultats (15-30 minutes), un coût moindre et la possibilité de prélever des échantillons et d’obtenir des résultats in situ sans soumettre de tests au laboratoire “.

Le document considère que ce système est particulièrement utile lorsqu’il y a une situation de forte transmission communautaire, ce qui rend nécessaire un diagnostic rapide.

En ce sens, il est proposé de “réaliser des balayages” -personnel et résidents- à travers ces tests “avec une périodicité conforme à l’incidence du Covid-19 dans l’environnement et en coordination avec les autorités sanitaires.

Erreurs

Le rapport admet des erreurs dans la gestion de Covid, et met des chiffres sur le défunt: 20000 détenus âgés en résidence sont morts du coronavirus lors de la première vague, selon le gouvernement. Cela équivaut à 6% des résidents.

C’est un pourcentage plus élevé que dans d’autres pays, comme l’Écosse (5,5%), le Royaume-Uni (5,2%), la Belgique (5%), les États-Unis (4,2%) ou la France (2,5%).

Une autre des conclusions auxquelles est parvenu le département de Pablo Iglesias est que Covid entré dans les résidences avant le mois de mars, principalement par le biais de visites.

Ainsi, on fait valoir que «lorsque des mesures ont été officiellement adoptées pour limiter les visites, sorties, etc. dans les résidences – entre le 12 et le 18 mars – le pathogène il avait déjà été introduit dans de nombreux centres ». Il faut rappeler que l’exécutif n’a adopté de mesures contre le virus qu’après le 8 mars, date à laquelle les marches idéologiques du 8-M encouragées par le gouvernement ont eu lieu dans tout le pays.

Le ministère déclare: «Nous savons maintenant que le 14 mars, il y avait déjà au moins 46 645 cas positifs en Espagne» qui ont ensuite été confirmés au réseau de surveillance épidémiologique, dont plus de 40% à Madrid.

Le rapport se justifie également par le manque de connaissances sur le virus et pointe une trentaine de facteurs qui ont interagi dans ce qu’ils qualifient de «tempête parfaite».