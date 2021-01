COVID-19 :

L’équipe slovène de la Coupe du monde de handball en Egypte a vécu avec inquiétude ces dernières heures en raison des cas de coronavirus qui ont déjà affecté plusieurs équipes du tournoi.

Malgré les grands débuts de l’équipe des Balkans (ils ont battu la Slovénie 51-29), deux des joueurs de l’équipe slovène, Urh Kastelic et Tilen Koldrin, n’ont pas pu jouer le match ou être avec ses coéquipiers après avoir été testé positif aux tests PCR avant le match (les deux joueurs ont déjà passé le coronavirus).

Le drame de ces acteurs ne s’arrête pas là puisque, dans des déclarations au média slovène Ekipa 24, tous deux ont dénoncé avoir été isolés en dehors du Caire alors qu’ils avaient signalé leur situation. “Honnêtement, je ne sais pas où je suis. Ils nous ont dit qu’ils nous emmèneraient au Caire pour faire les tests qui ont prouvé que nous avons réussi le coronavirus, mais nous n’y sommes pas arrivés. Ils nous ont emmenés en voiture pendant trois heures. Et maintenant nous sommes dans un endroit avec des pièces où il fait froid et où tout est plein de poussière. Ces Egyptiens sont très désorganisés. Personne ne nous dit quoi que ce soit », a déclaré Urh Kastelic.

Les deux joueurs assurent que leur équipe a fait savoir aux organisateurs qu’ils avaient déjà passé la maladie et ont dénoncé qu’ils étaient traités comme s’ils avaient la peste. “Nous sommes sur le coronavirus et nous ne sommes pas contagieux. Notre équipe a prévenu les organisateurs et leur a écrit par courrier, mais quand nous sommes arrivés en Egypte le test rapide était négatif et la PCR positive. Ce n’est pas normal. Il y a des gens qui peuvent continuer à être testés positifs un mois ou deux après avoir vaincu le COVID-19, mais ici en Egypte, ils paniquent, ils vous envoient en ambulance et avec une escorte de police. Ils ne nous laissent pas être dans la pièce ensemble. Je ne sais pas si c’est drôle ou triste. Ils nous traitent comme si nous avions la peste. “

Jakobsen positif avant de jouer pour le Danemark

Le joueur de l’équipe danoise de handball Emil Jakobsen a été testé positif au COVID-19 lors de la Coupe du monde en Egypte, où son équipe fera ses débuts cet après-midi contre Bahreïn, et a été isolé avec son colocataire.

“Jakobsen a déjà été testé positif au COVID-19 et a reçu un nouveau résultat positif lors du dernier test en Egypte. Il ne sera pas autorisé à participer au match d’aujourd’hui contre Bahreïn. Votre colocataire doit avoir un résultat négatif avant de pouvoir participer au match d’aujourd’hui ou de retourner dans l’équipe. Conformément aux règlements du plan de précaution médicale COVID-19, toute la délégation danoise sera à nouveau examinée aujourd’hui et demain », a expliqué l’IHF dans un communiqué.

Le directeur sportif de la Fédération danoise, Morten Henriksen, a déclaré qu’il était très désolé au nom d’Emil Jakobsen. “Cependant, nous sommes très préparés à cette situation et nous suivons nos propres protocoles et ceux de l’IHF”, a-t-il déclaré.