COVID-19 :

Un nouvel essai clinique publié vendredi dans Le New England Journal of Medicine par une équipe de chercheurs de Centre médical de l’Université du Nebraska est arrivé à la conclusion que l’association du médicament Remdesivir et du baricitinib peut raccourcir le temps de récupération chez les patients atteints de COVID-19 sévère.

L’antiviral Remdesivir était très populaire car c’était le médicament utilisé par les services médicaux avec Donald Trump pour traiter votre maladie à coronavirus. Le baricitinib est un médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde.

L’essai mené par des chercheurs du centre médical de l’Université du Nebraska a reçu le soutien du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis, dirigé par l’épidémiologiste de la Maison Blanche depuis 36 ans, Anthony Fauci.

Réduit les symptômes inflammatoires

Il objectif principal L’un des scientifiques avec cette recherche était d’essayer de réduire les symptômes inflammatoires dus au COVID-19 chez les personnes infectées par la maladie. Pour ce faire, ils ont testé l’association de Remdesivir et de Baricitinib.

Le procès a commencé le 8 mai et avait le 1033 bénévoles ont participé qui ont reçu au hasard différents traitements. Un groupe de patients a pris le médicament Baricitinib par voie orale et a reçu une injection de Remdesivir. Un autre groupe a reçu un placebo ressemblant à du baricitinib à l’œil nu et injection de remdesivir.

Moins d’hospitalisation et de récupération

Les résultats de l’étude ont montré que l’association des deux médicaments réduisait le temps d’hospitalisation chez les personnes atteintes de COVID-19. Spécifique, il y a eu une réduction de sept à huit jours. La même chose s’est produite avec le temps de récupération des patients les plus touchés par la maladie. Il est passé de 18 à 10 jours.

Dans les conclusions de l’essai, les scientifiques notent: «Le baricitinib associé au remdesivir était supérieur au remdesivir seul pour réduire le temps de récupération et accélérer l’amélioration de l’état clinique chez les patients atteints de COVID-19, en particulier ceux recevant de l’oxygène à haut débit ou une ventilation non invasive. La combinaison il était associé à moins d’événements indésirables graves ».

Malgré la découverte, Les chercheurs préfèrent être prudents et reconnaissent qu’ils ont besoin de plus de temps pour étudier les résultats en profondeur.