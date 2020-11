COVID-19 :

LONDRES – Le principal épidémiologiste aux Etats-Unis, Anthony Fauci, a déclaré au réseau britannique BBC qu’il sera possible de savoir dans son pays avant la fin de cette année s’il existe un vaccin contre le COVID-19 qui est “sûr et efficace”.

Dans une interview accordée à la chaîne publique diffusée ce dimanche, l’expert a commenté que si “nous saurons si un vaccin est sûr d’ici fin novembre, début décembre” aux Etats-Unis, les premières doses limitées seront attribuées en donnant la priorité aux personnes à plus haut risque. de souffrir de complications ou de personnel de santé, avant d’être offert au reste de la population.

Le Fauci a également averti que la quantité de doses qui pourraient être disponibles en décembre ne sera pas “suffisante pour vacciner tout le monde” et devra encore attendre “plusieurs mois en 2021”.

L’épidémiologiste a averti qu’un éventuel vaccin n’éliminerait pas les réglementations de restriction et de sécurité qui sont appliquées aujourd’hui dans tous les pays pour empêcher la transmission du virus.

Dans l’interview, l’expert a également assuré ne pas se laisser distraire par les insultes qu’il reçoit du président américain Donald Trump pour qu’il puisse se concentrer sur le développement de vaccins et «préserver la santé et la sécurité des Américains».

Fauci a été interrogé à plusieurs reprises au cours de cet entretien sur les disqualifications faites par Trump à son sujet et à propos d’autres experts de la santé dans ce pays. Parmi eux, le président des États-Unis a récemment déclaré que «les gens sont fatigués du COVID et d’écouter Fauci et tous ces idiots».

Sur ce point, Fauci a répondu que cela ne l’aide pas qu’ils affrontent Trump et qu’il se concentre sur ce qu’il considère comme «la mission la plus importante: préserver la santé, la sécurité et le bien-être des Américains directement et indirectement, pour le monde entier. , y compris le Royaume-Uni. “

“Je pense que le reste ne sont que des distractions. Si je me concentre sur eux, ou si je les laisse me déranger, je ne pourrais pas faire mon travail”, a-t-il déclaré, tout en soulignant qu’il ne permet pas que ces déclarations l’affectent “personnellement”.

Cependant, il a nié l’une de ces dernières déclarations de Trump, qui a suggéré lors du dernier débat avec le candidat démocrate pour les prochaines élections présidentielles dans le pays, Joe Biden, que le coronavirus était sur le point de “quitter” les États-Unis.

Fauci a rejeté que tel était le cas et s’est dit préoccupé par l’impact potentiel que de telles déclarations contraires aux preuves scientifiques peuvent avoir sur les citoyens.