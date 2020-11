COVID-19 :

Les promoteurs de COVAX ont annoncé que leur objectif initial de collecter 2 milliards de dollars avait été atteint grâce à de récents dons

Les promoteurs de Programme COVAX, qui finance la recherche sur les vaccins anticovid en échange de leur distribution à petit prix partout dans le monde, ont annoncé aujourd’hui que leur objectif initial de 2 milliards de dollars a été comblée grâce aux dons récents de pays tels que Espagne ou France.

Seth Berkley, PDG de Vaccination Alliance GAVI, qui a lancé ce programme en milieu d’année avec le Organisation mondiale de la SANTE (OMS), a annoncé lors d’une conférence de presse qu’avec les contributions de Espagne, France, Corée du sud, la Union européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates ont été atteints 360 millions de dollars supplémentaire pour COVAX.

Un vaccin pour huit personnes dans le monde

Avec cela, l’objectif susmentionné de surmonter 2 milliards de dollars qui sont censés avoir 2 milliards de doses de futurs vaccins covid avant de fin 2021, bien que Berkley ait rappelé que pour l’année prochaine, il sera nécessaire de lever 5 milliards de dollars de plus pour continuer le programme.

«Il est tentant pour de nombreux pays de s’enfermer dans leurs frontières ces jours-ci, mais nous avons plutôt vu que de nombreux donateurs du monde entier se sont efforcés d’atteindre cet objectif et de garantir que non seulement les pays riches aient accès aux vaccins contre la COVID-19[feminine“Déclaré Berkley.

Le directeur général de la plateforme COVAX, Aurélia Nguyen, a ajouté que 186 pays l’ont rejoint, de ceux qui financent 94 la recherche sur les vaccins en échange d’assurer une dose pour un 20 pour cent de sa population (Espagne, par exemple, s’est engagé à contribuer 50 millions d’euros, soit environ 60 millions de dollars).

le 92 économies restantes, placé sur la liste des pays à faible revenu du Banque mondiale, ne sont pas tenus de faire des dons à COVAX et ils pourront accéder aux vaccins à des prix qui ne dépasseront en aucun cas deux dollars par dose, a-t-il souligné Nguyen.

Même ce prix pourrait être plus bas pour les pays les plus pauvres, car “nous serons très flexibles pour qu’ils n’aient pas à diversifier les fonds nécessaires à d’autres programmes de vaccination vitaux”, a précisé le responsable de COVAX.

Dans Amérique latine, par exemple, font partie du groupe des pays donateurs (ou y ont manifesté un intérêt) Argentine, Brésil, Chili, La Colombie, la République Dominicaine, Mexique ou Venezuela, tandis que le bloc de pays éligibles pour recevoir des vaccins à bas prix serait Bolivie, Le sauveur ou Nicaragua.

Neuf laboratoires dans le portefeuille, neuf autres en cours d’évaluation

Ce programme de développement et de distribution de vaccins, dans lequel, avec GAVI et la OMS la Coalition for Innovations in Preparedness for Epidemics (CEPI), pour l’instant il travaille avec neuf sociétés pharmaceutiques qui recherchent des vaccins anticovid, bien que neuf autres soient en cours d’évaluation pour une éventuelle entrée.

Trois de ceux déjà en COVAX ont leur éventuel vaccin dans la troisième et dernière phase des tests cliniques (ceux de la Novavax Oui Moderne et celle du suédois-britannique AstraZeneca).

Les autres laboratoires financés sont Inovio (ETATS-UNIS), CureVac (Allemagne), le projet entre le Institut Pasteur avec les signatures Merck Oui Thémis (France-USA-Autriche), Produits biopharmaceutiques Clover (Chine) et des études dans les universités de Queensland (Australie) et Hong Kong.

Berkley a annoncé aujourd’hui que les sociétés pharmaceutiques Pfizer Oui BioNTech, qui a rapporté cette semaine une efficacité de 90% dans les essais de leur vaccin contre COVID-19[feminine, ont exprimé leur intérêt à faire partie de COVAXPar conséquent, il y a des négociations avec ces entreprises et d’autres et il pourrait y avoir d’autres accords de coopération futurs.

Par le biais d’accords avec des sociétés pharmaceutiques, et si votre recherche aboutit, COVAX a déjà approuvé l’accès à certains 700 millions de doses, un peu plus d’un tiers de l’objectif fixé pour 2 milliards de vaccins, assez pour un huitième de la population mondiale (chaque individu a besoin de deux doses).

Le chef de GAVI a commenté aujourd’hui que les nouvelles de bons premiers résultats du vaccin de Pfizer-BioNTech ils étaient “très importants, car il y a une semaine, on ne savait pas si tout le travail que des dizaines de milliers de chercheurs faisaient dans le monde pouvait porter ses fruits”.

“Il y avait une possibilité qu’un vaccin efficace ne soit pas obtenu, nous l’avons déjà vu contre des virus tels que le VIH, et maintenant nous savons que la vaccination est possible”, a-t-il estimé Berkley, qui a souligné qu’il est encore nécessaire d’obtenir plus de données dans les tests et voir quelle est la durée de protection accordée par le vaccin de Pfizer-BioNTech.

