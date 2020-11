COVID-19 :

Dans son évaluation annuelle de l’économie mexicaine, le FMI a assuré qu’il s’attend à ce que la reprise dans ce domaine soit progressive

le Fond monétaire international (FMI), par l’intermédiaire de ses directeurs exécutifs, je félicite à Autorités mexicaines pour prendre “des mesures approprié pour atténuer les effets pandémie dans la santé des personnes et dans l’économie », a rapporté ce mercredi le Banque du Mexique.

Dans son évaluation annuelle de l’économie mexicaine, dont les résultats ont été publiés ce mercredi, le FMI a assuré qu’il attend la Reprise économique est graduelle et que, dans un contexte de risques et d’incertitudes considérables concernant la pandémie, d’importants coûts sociaux et économiques devraient persister.

À l’issue de l’évaluation, le FMI a reconnu la stabilité économique du Mexique et a souligné que notre pays préservait des politiques économiques et des cadres institutionnels solides, dans ce contexte de défis sans précédent au niveau mondial », a ajouté Secrétariat des Finances et du Crédit public (SHCP) dans une autre newsletter.

À l’issue du processus d’évaluation au titre de l’article IV, @FMInoticias a reconnu la stabilité économique du # México et a souligné qu’il dispose de politiques économiques et de cadres institutionnels solides, dans ce contexte de défis sans précédent dans le monde. pic.twitter.com/ixj6MFjdw6 – Hacienda 🇲🇽 (@Hacienda_Mexico) 4 novembre 2020

La plupart des 24 administrateurs de la Conseil d’administration du FMI Ils ont recommandé un soutien budgétaire à court terme, temporaire, bien communiqué et ciblé, en tenant toujours compte de la situation du pays et en préservant la viabilité budgétaire à moyen terme.

De manière générale, les administrateurs ont jugé nécessaire d’annoncer une réforme fiscale crédible à moyen terme – à mettre en œuvre une fois la reprise amorcée – afin de renforcer l’espace pour fournir un soutien à court terme, combler les écarts budgétaires, réduire les la dette publique et financer les investissements et les dépenses sociales nécessaires.

Ils ont également salué les tentatives visant à améliorer l’administration fiscale et ont recommandé d’élargir l’assiette fiscale, d’augmenter les impôts locaux et de réduire les écarts de TVA, tout en renforçant les filets de sécurité sociale.

Ils ont également applaudi la proposition de réforme des retraites des autorités, tout en les exhortant à envisager des mesures complémentaires pour atténuer l’informalité du marché du travail.

Cependant, ils ont appelé à la redistribution et à la hiérarchisation des dépenses publiques pour promouvoir une croissance inclusive, en renforçant la protection sociale et en augmentant les investissements publics.

En outre, ils ont exhorté les autorités à revoir la stratégie commerciale de Petroleos du Mexique (Pemex), la compagnie pétrolière la plus endettée au monde, et réformer davantage sa gouvernance.

L’organisation internationale a également salué les efforts du Banco de México pour atténuer la crise découlant de la pandémie de COVID-19[feminine, puisque, selon le communiqué, ses mesures ont soutenu le fonctionnement des marchés financiers et de l’économie.

Récemment, le FMI a amélioré les perspectives de l’économie mexicaine en 2020 et prévoit qu’elle se contractera de 9% à la fin de l’année en raison de la crise dérivée de la pandémie, un chiffre qu’ils maintiennent dans le rapport publié ce mercredi.

