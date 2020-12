COVID-19 :

Un gérant de bar a écrasé un policier qui allait lui infliger une amende pour avoir violé les mesures contre le COVID-19. Le sujet est déjà en garde à vue

Le gérant d’un bar Staten Island (New York, États-Unis) a été arrêté pour avoir renversé un police qui l’a suivi jusqu’à son véhicule pour lui infliger une amende pour avoir violé les mesures contre le COVID-19 après avoir déclaré son établissement “zone autonome“, Rapporté ce dimanche les médias locaux.

Le bar, appelé Maison publique de Mac, avait été condamné à une amende de 50000 $ et contraint de fermer cette semaine, en plus de perdre son permis de vente d’alcool pour avoir défié les réglementations imposées par l’État dans votre région pour essayer de contrôler le pic des cas de coronavirus et des hospitalisations.

Le bureau du shérif de New York a observé plusieurs clients entrer dans le bar ce samedi soir par un espace commercial vide à côté et a déployé plusieurs agents pour arrêter leur manager, Daniel Presti, 34 ans, déjà arrêté mardi dernier.

Mais lorsque les agents se sont identifiés avant Presti, il s’est échappé vers son véhicule et a conduit contre l’un d’eux, qui a saisi la poitrine et a été traîné blessé à environ 90 mètres (100 mètres), selon la chaîne locale. NBC.

Les agents ont finalement pu arrêter le gérant et le placer en garde à vue en attendant les charges, tandis que le policier blessé a été emmené à l’hôpital sans que son état ne soit encore connu.

Maison publique de Mac est situé dans la ville de Grant City, district de Staten Island, qui a le plus grand rebond pour COVID-19 à New York, et fait partie d’une zone déclarée “zone orangePar le gouverneur, Andrew Cuomo, ce qui implique l’interdiction de servir à l’intérieur des bars et restaurants, entre autres.

Mardi dernier, les autorités ont ordonné sa fermeture pour rejet de la réglementation anti-COVID-19, continuant à servir à l’intérieur et même à faire des promotions, couvrant ses fenêtres de panneaux de «zone autonome».

Le lendemain, des dizaines de personnes se sont rassemblées à ses portes pour protester contre la fermeture.

Manifestation après la fermeture du bar Mac’s Public House à New York. Photo du New York Daily News

Comme il l’a dit à la chaîne mercredi ABC7 son propriétaire, Keith McAlarney, l’entreprise a décidé de poursuivre son ouverture car elle ne pouvait pas se permettre une autre fermeture, a critiqué le manque d’aide financière et aussi la politique d’imposition de mesures pour «micro-zones”Pour atténuer les pousses.

Nous essayons simplement de gagner notre vie et de nourrir nos familles. Nous avons parcouru chaque cerceau, fait ce qu’ils ont dit. Mais à un moment donné, vous ne pouvez plus continuer à fermer », a-t-il expliqué.

Avec des informations d’.