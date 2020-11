COVID-19 :

Cristiano Ronaldo est de retour. Après 19 jours d’isolement en raison du COVID-19, le joueur de la Juventus est de retour sur le terrain après avoir vaincu la maladie -asymptomatique- remarquant à peine l’inactivité. Le Portugais, à 35 ans, a montré que son statut d’athlète d’élite et son excellente préparation physique ont joué un rôle important dans sa récupération.

Aussi, les habitudes de l’attaquant, obsédé par des choses comme le repos ou l’alimentationont certainement été un facteur atténuant. Précisément, Nick Littlehales, coach du sommeil avec plusieurs livres derrière lui et une méthode appelée «R90», a parfois partagé les secrets de Cristiano, avec qui il a collaboré tout au long de sa carrière professionnelle.

En ce sens, il y a des situations quotidiennes qui affectent le système immunitaire -la personne en charge de donner une réponse adéquate aux pathogènes qui menacent notre organisme- et de le rendre plus vulnérable, bien que ce soient heureusement des aspects modifiables sur lesquels il est possible d’intervenir: stress, manque de sommeil, mode de vie sédentaire ou mauvaise alimentation.

Et selon ce que Littlehales partage, Cristiano Ronaldo contrôle toutes ces variables au mètre. Le souci du détail a été déterminant dans la carrière de la star portugaise et lui a permis d’atteindre un âge auquel beaucoup sont déjà à la retraite.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant qu’au-delà d’un entraînement exhaustif, le joueur de la Juve attache également une importance primordiale au repos et à l’alimentation. «Un repos adéquat est vraiment important pour améliorer les performances. Je me couche tôt et me lève tôt, surtout avant les matchs. Le sommeil aide à la récupération musculaire, ce qui est essentiel«Ronaldo a expliqué à l’occasion qu’en plus de 7 ou 8 heures de sommeil, il est capable de faire plusieurs siestes.

Mais c’est, comme l’assure Littlehales, une sieste loin de la traditionnelle et qui est liée à ce qu’on appelle dans le sport “ périodes de récupération contrôlées ” (PRC)En d’autres termes, il faut 30 minutes pour obtenir des avantages significatifs à différents niveaux.

Que mange la star de la Juventus?

La nutrition est l’un des aspects dont Cristiano Ronaldo s’occupe le plus. Récemment Le soleil a partagé un menu typique du footballeur portugais, qui selon le journal anglais prépare six repas par jour, avec une teneur élevée en protéines et faible en garase, et avec une présence significative de poisson. Il met également en évidence le fait que l’attaquant ne consomme ni alcool ni boissons sucrées.

Petit déjeuner

Fromage, jambon et yogourt écrémé

le déjeuner

Nourriture

Salade de thon, tomate, olives et œuf

Goûter

Toast aux fruits et à l’avocat

Dîner 1



Dîner 2



Steak ou poisson (morue ou calmar)

Enfin, l’attaquant de la Juventus veille également sur sa santé mentale, évitant les situations stressantes dans un environnement favorable. “L’endurance mentale est aussi importante que l’endurance physique. La formation est essentielle, mais avoir une vie détendue vous aide à faire de votre mieux, physiquement et mentalement. Je passe mon temps libre avec ma famille et mes amis, et cela me détend et me donne un optimiste», Conclut Cristiano, qui ne laisse rien au hasard.