COVID-19 :

Les données continuent de confirmer le retard du gouvernement de Pedro Sanchez pour réagir à la pandémie. Alors que l’exécutif a nié les risques, le coronavirus se propageait déjà dans toute l’Espagne. Et cela est démontré par les documents officiels eux-mêmes. La mise à jour de la série historique de cas par le Institut de santé Carlos III (ISCIII), un organisme dépendant du ministère de la Science, révèle que lorsque Sánchez a décrété le premier état d’alarme, le 14 mars, les infectés étaient 45 960 et non les 5 753 que le ministère de la Santé a collectés dans son solde quotidien. Autrement dit, huit fois plus.

Ceci, bien sûr, selon les cas reconnus par test diagnostique. Parce que les infections étaient, en réalité, beaucoup plus, même si elles n’ont jamais été confirmées. En effet, l’étude de séroprévalence réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), l’Institut national de la statistique (INE) et en collaboration avec les communautés autonomes, a déjà révélé en mai que 5% de la population avait des anticorps contre le virus.

Source: Institut de santé Carlos III.

Les mises à jour successives des chiffres réalisées par l’ISCIII, sur la base des infections accumulées par le Réseau national de surveillance de la santé publique (RENAVE), remettre en question la version officielle du gouvernement tout au long de la pandémie et révéler le chaos de gestion au sein même de l’exécutif.

Cas depuis janvier

La collecte de données révèle, par exemple, qu’au 1er janvier, il y aurait déjà 3 infections confirmées. «Aucun cas n’a été détecté en Espagne. Nous sommes prêts à faire face à toute éventualité », a déclaré le 28 janvier le ministre Salvador Illa.

La réalité, cependant, était bien différente. Ce jour-là, il y avait déjà 60 infections et le virus se propageait rapidement sur tout le territoire. Malgré les avertissements des organisations internationales, le gouvernement a insisté pour nier les risques jusqu’après manifestation idéologique du 8 mars. Ils ont réagi tardivement et mal. Un jour après ces marches, encouragées par l’exécutif, le scénario de risque est passé de «confinement» à «confinement renforcé». Certaines mesures spécifiques ont été prises, telles que la suspension des classes dans certaines zones où une “transmission communautaire” avait été détectée, comme Madrid, Vitoria et Labastida; le télétravail a été recommandé et il a été conseillé d’éviter les déplacements «inutiles».

Cependant, il faudra attendre le 13 mars pour que le gouvernement en soit pleinement conscient. Ce jour-là, Sánchez est apparu solennellement à La Moncloa pour avancer la déclaration de l’état d’alarme. Il a assuré qu’il ne pouvait être exclu que la semaine suivante “Les plus de 10 000 infectés”. À ce moment-là, ce nombre se multipliait. Le socialiste croyait confiner l’Espagne à 5 000 infections, mais il y en avait plus de 45 000.

Avec le recul, les chiffres sont dévastateurs. Par exemple, lorsque Sánchez a constitué le premier groupe d’experts, le Comité scientifique et technique de Covid, le 22 mars, a signalé 28 572 personnes infectées. La mise à jour de l’ISCIII révèle maintenant qu’il y avait déjà 114 586 infections.

Comme OKDIARIO l’a déjà révélé, les infections du 8 mars étaient également beaucoup plus élevées que celles déclarées par le gouvernement. Selon Health, à cette époque, il y avait environ 600 cas dans tout le pays. Une autre faille dans les alertes.

La séquence des événements est connue. Le dernier solde des registres du ministère de la Santé 1 381 218 cas en Espagne. C’est le troisième pays européen avec le plus grand nombre d’infections et l’évolution est inquiétante. L’incidence cumulée s’élève actuellement à 529,43 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines, au-dessus du niveau de risque extrême qu’Illa lui-même a utilisé pour confiner Madrid.

Depuis que la pandémie a éclaté, les instructions sanitaires ont été erratiques. Fin février, par exemple, Fernando Simón a assuré: “Il n’est pas nécessaire que la population porte un masque, cela n’a aucun sens que la population se préoccupe actuellement de savoir si elle a ou non un masque chez elle.” Le gouvernement a admis des mois plus tard que le virus était déjà déclenché à l’époque et que la grande explosion des infections s’était produite précisément cette semaine-là.