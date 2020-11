COVID-19 :

Le gouvernement a approuvé ce matin en Conseil des ministres l’aide extraordinaire aux chômeurs qui ont consommé leurs avantages ou allocations lors d’un état d’alerte au printemps dernier. Une mesure qui arrive plus tard que prévu et qui bénéficiera moins que ce qui était initialement prévu. Avec cette aide, le gouvernement central espère toucher plus de 200 000 chômeurs avec une aide de 430 euros par mois.

L’idée est que ces avantages arriver pour trois mois pour ceux qui ont épuisé leur assurance chômage entre la déclaration de l’état d’alerte face à la pandémie et le 30 juin, tel que rapporté par le ministère du Travail après les décisions convenues. Une pétition réclamée par les syndicats car l’aide née pendant la pandémie (comme ERTE ou les prestations aux employés de maison) laisserait de côté un groupe majoritaire: lCeux qui se sont retrouvés sans travail en raison de cette crise économique qui a causé le coronavirus et que, en raison de restrictions et de l’état d’alarme, ils n’ont pas pu trouver un autre emploi.

Enfin, ils ont réussi à étudier la possibilité de cette aide, négociations qui ont débuté cet été entre le ministère du Travail et les agents sociaux. En principe, ils parlaient d’une aide qui pouvait atteindre 550 000 chômeurs, tous ceux qui avaient épuisé leurs allocations avant le 30 septembre. Enfin, la date a été ramenée au 30 juin, accord qui a dû être trouvé compte tenu des différentes positions au sein même de l’exécutif, ce qui a entraîné le retard de la décision, qui en août était déjà en cours de finalisation.

Le coût de cette aide sera jusqu’à une oscillation qui passe de 250 à 300 millions d’euros. Pour le moment, il ne s’agit que du versement de 430 euros par mois, soit 80% de l’IPREM. Cette aide n’entraîne pas la cotisation de sécurité sociale sur la base de 125% du salaire minimum que les autres subventions ont.