COVID-19 :

Le gouvernement n’a pas fourni Les Nations Unies (ONU) avait besoin d’informations sur les personnes décédées dans des résidences pendant la pandémie. Cela ressort clairement du rapport «La protection des droits de l’homme pendant et après Covid-19», préparé par plusieurs rapporteurs spéciaux de l’organisation internationale et dont les conclusions seront présentées au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale.

Dans le questionnaire, auquel doivent répondre les autorités nationales, des “données désagrégées” ont été demandées sur les personnes infectées et décédées par le coronavirus, avec un accent particulier sur ceux qui se trouvaient dans ces centres.

Veuillez fournir des données ventilées par âge sur les personnes infectées par le virus Covid et le pourcentage d’entre elles vivant dans des institutions pour personnes âgées. Veuillez fournir des données ventilées par âge sur les décès causés par le virus Covid-19 et le pourcentage d’entre eux qui se trouvaient dans des établissements pour personnes âgées », a déclaré l’agence.

Cependant, l’exécutif se limite à répondre que «les données des statistiques sur les décès selon la cause du décès ne sont pas encore disponibles». Cette statistique, explique-t-on, «fournit des informations qui permettent de croiser la cause du décès avec les variables âge, sexe et lieu de survenue du décès (centre de santé, résidence socio-sanitaire, adresse, etc.» Il est ensuite conclu en soulignant que “La dernière année disponible est 2018” et se réfère uniquement à un lien Web.

Le gouvernement n’a pas fourni de données fermées sur les personnes décédées dans des résidences. En juillet, le ministère a attribué cette opacité à la mauvaise qualité des chiffres fournis par les communautés autonomes et a conclu que, d’ici là, le défunt se situerait entre 27 359 et 32 ​​843 décédés.

Données INE

L’ONU a également demandé au gouvernement des informations sur «les données épidémiologiques sur les infections à Covid-19, les taux de guérison et de mortalité, ventilées par nationalité, race, groupe ethnique, religion, appartenance aux peuples autochtones, âge, sexe, orientation sexuelle. et identité de genre, niveaux de revenu / pauvreté, handicap, statut d’immigration ou situation de logement ». «Quels groupes dans votre pays sont

ont été touchés de manière disproportionnée par Covid-19 et quelle explication aurait-il? », demande le gouvernement dans le rapport.

En réponse, l’exécutif suppose les chiffres de l’Institut national de la statistique, qui sont cependant beaucoup plus élevés que ceux officiellement admis selon le bilan santé.

“Les données de mortalité disponibles correspondent à l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques (INE) sur l’estimation du nombre de décès hebdomadaires lors de l’épidémie de Covid-19 et sa comparaison avec les données historiques de décès depuis 2000”, indique-t-il l’exécutif dans sa réponse.

Selon les données enregistrées par l’INE, jusqu’au 11 octobre, ils seraient morts en Espagne 57817 personnes plus qu’à la même période de 2019. Bien que la cause du décès ne soit pas détaillée, la plupart correspondront, logiquement, à la maladie à coronavirus. La santé, en revanche, admet 35.878.

Opacité

Le bilan réel des morts de la pandémie est l’une des grandes inconnues de cette crisesurtout en raison de l’opacité de l’exécutif lui-même.

Les données fournies par le ministère de la Santé sont en contradiction avec celles fournies par les communautés autonomes, ce qui les élève considérablement. Mais aussi avec les organismes officiels eux-mêmes, comme l’INE. Ils offrent tous un nombre beaucoup plus élevé. L’excuse de la santé est que l’excès de décès ne peut être attribué exclusivement à Covid. Cependant, il n’y a aucune cause connue, au cours de ces mois, qui aurait pu causer une telle différence de décès par rapport aux années précédentes.

L’un des indicateurs les plus fréquemment cités est le Système de surveillance quotidienne de la mortalité (MoMo), de l’Institut de santé Carlos III – dépendant du ministère de la Science – qui collecte des informations à partir des registres informatisés du ministère de la Justice (correspondant à 93% de la population espagnole).

Les estimations de la mortalité prévue sont faites à l’aide de modèles restrictifs de moyennes historiques basés sur la mortalité observée du 1er janvier 2008 à un an avant la date actuelle. Selon les dernières données, cet excédent s’élève à 58389 décès, du 10 mars.

Pour sa part, Association espagnole des professionnels des services funéraires (Aesprof), dans son “ Etude de la mortalité réelle en Espagne due à la pandémie de coronavirus ” – du 14 mars au 25 mai – il a estimé les décès à 43 985.

Le ministère de la Santé s’est défendu en déclarant que seuls les cas confirmés sont comptés en effectuant un test PCR. Cela signifie que, surtout dans les premiers instants de la pandémie, de nombreux décès survenus dans des résidences ou des maisons n’ont pas été comptés.

Le gouvernement a déclaré, en revanche, que le calcul espagnol est l’un des plus transparents et rigoureux. Mais cette comptabilité ne répond pas aux normes internationales. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà indiqué clairement que les décès résultant d’une maladie cliniquement compatible avec un cas probable ou confirmé de Covid devaient être signalés, << à moins qu'il n'y ait une autre cause de décès claire qui ne puisse être liée avec la maladie »par le coronavirus.

Résidences

L’incertitude sur le nombre de décès a un impact particulier sur les résidences. Comme l’a révélé OKDIARIO, 36 505 personnes décédées jusqu’en août de Covid étaient des personnes à charge reconnues ou avaient demandé à accéder à cette catégorie et à ses aides. Ce nombre de morts représente exactement 66,6% de tous les décès de coronavirus à cette date.

Il faut rappeler que le responsable des résidences est le vice-président social, Pablo Iglesias, qui le 19 mars a pris le commandement des services sociaux. Face aux critiques pour la gestion de la crise dans ces centres, Iglesias a nié cette responsabilité et a assuré qu’elle correspondait aux communautés autonomes.