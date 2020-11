COVID-19 :

La Junta de Andalucía a donné ce vendredi la courbe de la deuxième vague de la pandémie dans la communauté pliée, qui la semaine dernière a réduit sa pression sanitaire de 623 hospitalisés et compte 43 patients de moins dans les unités de soins intensifs (USI).

Le gouvernement régional met en garde contre l’importance de continuer à se conformer strictement aux restrictions de temps et de mobilité pour tenir Covid-19 à distance et éviter une nouvelle vague après Noël.

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a reconnu que malgré l’amélioration des données d’incidence du virus dans la région, il souhaiterait que le taux de diminution des cas, des hospitalisations et des décès soit plus intense: «Nous devons faire des efforts pour sauver le plus de vies possible et pour que nous puissions récupérer des espaces de mobilité et de liberté du point de vue social et économique».

Moreno a également averti qu’après le 10 décembre, lorsque le conseil d’administration annoncera les nouvelles mesures pour la saison de Noël, la priorité deviendra “Évitez une troisième vague”.

Le vaccin, “moralement obligatoire”

Le président a précisé que la la vaccination contre le virus SRAS-CoV-2 ne peut être légalement obligatoire, bien qu’il ait précisé que le gouvernement central pouvait proposer des formules juridiques; cela doit être «du point de vue moral».

«En le mettant, nous nous protégeons nous-mêmes et les autres si nous voulons retrouver une certaine normalité: aller au théâtre, monter dans un avion ou être en sécurité à l’intérieur», a déclaré le président andalou, qui parier sur un certificat de vaccination ou une carte qui enregistre la procédure.

Ainsi, il a indiqué que la présentation dudit certificat ou carte du Service de Santé Andalous (SAS) est «certifier que cette personne a le vaccin en place et qu’elle est vaccinée “, ce qui permettrait” des espaces plus sûrs; Cela vous garantit que vous avez une zone de sécurité », notant que, sinon, on peut dire qu’ils l’ont déjà mise et être faux.

La Ministère de la santé et de la famille Il a déjà avancé que son objectif était de vacciner 50 à 70% de la population andalouse d’ici le printemps de l’année prochaine.

«Espérons que le vaccin arrive le plus tôt possible et dès que possible, nous vaccinons tous les Andalous. C’est notre illusion de tourner la page, d’arrêter ce cauchemar qui apporte tant de tristesse et de dégâts», A maintenu le président de la communauté.

Cela a été indiqué par Juanma Moreno à Malaga, où il a présenté le huit camions qui traverseront chacune des provinces andalouses pour faire des tests d’antigènes, dépistés selon les critères des épidémiologistes qui pourront jusqu’à 5000 tests quotidiens au total et qui, plus tard, servira également de points de vaccination contre le COVID-19.