COVID-19 :

Malgré l’énorme impact des restrictions imposées dans le cadre de la pandémie de Covid, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, le Gouvernement défend qu’il est nécessaire “Pour la reprise économique.”

L’exécutif, dans un argument alambiqué au Congrès, soutient que «les restrictions, dans la mesure où elles réduisent l’incidence de la pandémie, contribuent à créer les conditions nécessaires à la reprise économique pour être possible, car elle nécessite le contrôle des le Covid-19 ».

C’est ainsi qu’il résout une question écrite de Vox à la Chambre basse, à laquelle OKDIARIO a eu accès: «Quel impact le gouvernement prévoit-il que le couvre-feu va avoir sur les commerces, l’hospitalité espagnole et, surtout, la vie nocturne? », A transféré au gouvernement la formation de Santiago Abascal.

Influencer davantage le virus

Les mesures restrictives décrétées par le gouvernement de Pedro Sánchez, telles que le couvre-feu, les limitations de capacité ou les fermetures de périmètres, ont été un coup dur économique pour des milliers d’entreprises, dont beaucoup ont été contraintes de fermer. Malgré cela, l’exécutif défend la pertinence de ces mesures prises par le Covid et rappelle même que «la capacité de reprise de l’activité économique pourrait être plus marqué par la situation sanitaire et épidémiologique que par des restrictions d’approvisionnement et de certaines activités socio-économiques ».

«L’analyse économétrique de la phase épidémique (basée sur la consommation de cartes) suggère que l’impact de l’incidence sur l’activité économique se produit quand elle dépasse un seuil du nombre de cas», précise-t-il dans sa réponse.

En conclusion, le gouvernement en déduit que “c’est l’évolution de la pandémie qui détermine la reprise économique, plutôt que les mesures de limitation de capacité ou d’activité qui ont été adoptées après l’état d’alarme”.

«Les restrictions, dans la mesure où elles réduisent l’incidence de la pandémie, contribuent à la réalisation des conditions nécessaires pour qque la reprise économique est possible, puisqu’il nécessite le contrôle de Covid-19 », conclut-il.

Un argument similaire a utilisé le Premier ministre le 25 octobre, lorsqu’il a annoncé le décret de l’état d’alarme et le couvre-feu national et obligatoire, entre 11 heures du soir et 6 heures du matin. Sánchez a justifié cette mesure parce que «les citoyens l’exigent pour donner un horizon de tranquillité, de calme et de certitude à leur vie quotidienne», mais aussi, «les acteurs économiques donner un horizon de garanties d’emploi aux entreprises et aux emplois ».

La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement de Pedro Sánchez a conduit des milliers d’hommes d’affaires à une situation économique complexe. Comme récemment publié par OKDIARIO, depuis le début de la pandémie, 80 000 entreprises ont été détruites. La destruction du tissu économique espagnol traversait déjà un scénario difficile, puisque, jusqu’en mars, 25 000 autres avaient disparu.

Impact chez les indépendants

La pandémie a eu un plein impact sur les indépendants, qui ont également vu comment en 2020 le gouvernement, malgré la crise, a relevé leur quota. Par ailleurs, une autre augmentation est prévue pour l’année prochaine, jusqu’à 12 euros par mois.

Dans les mois qui se sont écoulés depuis le début de la pandémie, la critique collective des actions de l’exécutif social-communiste a été constante. Outre l’augmentation des paiements, ils ont critiqué le manque de protection en cas de contagion ou de mise en quarantaine, ou les difficultés d’accès à l’aide à la cessation d’activité ou aux moratoires sur les hypothèques ou les locations.

Le leader du PP, Pablo Casado, a reproché mercredi au gouvernement la “gifle” qu’il a donnée aux indépendants et a exigé une série de mesures pour le groupe, comme l’extension des registres de réglementation de l’emploi (ERTE), le report des impôts ou l’application du principe “zéro revenu, quota zéro”.

Du Parti populaire on reproche aux indépendants d’avoir fait face à une hausse de la quote-part, qui atteindra 144 euros par an en 2021. Un groupe, en plus, qui “est à la limite et a perdu 60 000 millions d’euros”.

Le PP a présenté cette semaine au Congrès une proposition non législative au Congrès pour la mise en œuvre d’un plan d’urgence de soutien à l’hôtellerie, avec 14 mesures prioritaires.

Ces mesures comprennent la réduction de la TVA appliquée au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et d’autres entreprises qui fournissent des services touristiques à au moins 4% au cours de l’année 2021 ou l’extension de l’ERTE jusqu’au 31 mai, plus de liquidités et manque de crédits ICO et aides au loyer pour les indépendants et les PME.