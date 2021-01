COVID-19 :

Il ministère de la Santé n’a pas répondu à une demande d’informations, via le Portail de transparence, dans lequel tous les avis reçus par les organisations internationales qui ont conseillé la suspension des manifestations idéologiques du 8-M ont été revendiqués.

Le Département de Salvador Illa a accordé le délai d’un mois pour répondre, tel qu’établi dans la loi sur la transparence, sans qu’une réponse ne soit notifiée. De cette manière, la demande est rejetée.

Il exigeait les «rapports ou documents d’organisations internationales disponibles avant 8-M, le cas échéant, dans lesquels suspension recommandée des réunions de masse ».

Comme on le sait, le gouvernement a encouragé et participé à ces marches, malgré la propagation évidente du virus déjà à cette époque. Les ministres de l’égalité, Irene Montero, et celle de la politique territoriale, Carolina Darias, ont confirmé leur positif au coronavirus quatre jours à peine après avoir assisté à la manifestation de Madrid, à laquelle a également assisté, entre autres, le vice-président du gouvernement, Carmen Calvo, et la femme du président, Begoña Gomez. Calvo, quelques jours auparavant, avait encouragé les femmes à venir parce que, disait-il, «la vie leur revenait».

Quelque temps plus tard, Health finira par admettre que des infections étaient déjà déclenchées à Madrid ce jour-là, et qu’en fait, le virus s’était propagé dans tout le pays depuis la mi-février. Une circonstance qui, logiquement, forcerait la suspension d’événements de ce type, qui représentent un risque évident de propagation du virus.

Les marches du 8-M ont eu lieu malgré le fait qu’il y avait des avis de la Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) qui a exhorté à suspendre les événements de masse.

Cela s’est notamment reflété dans un dossier de l’ECDC, l’organisation sanitaire de référence de l’Union européenne dans la pandémie, publié à peine six jours avant les manifestations. Le rapport recommandait «d’éviter les rassemblements de masse inutiles», notant que leur annulation permettrait de «réduire la transmission de virus». De même, il a été instamment invité à adopter des “mesures individuelles de distanciation sociale” pour empêcher la propagation du Covid, ce qui devrait être encouragé par les autorités sanitaires des pays membres. Par conséquent, l’une des mesures a appelé à éviter les «événements de masse». Au lieu de cela, le gouvernement a ignoré cet avertissement.

De même, comme l’a révélé OKDIARIO, la sécurité nationale a averti jusqu’à trois fois avant le 8 mars dans ses rapports que d’autres pays européens commençaient à réagir contre le coronavirus avec le annulation d’événements massifs. L’exécutif aussi ignoré ces précédents et a continué les marches idéologiques malgré le risque évident de contagion.

Ainsi, précisément, le 25 février, le département qui tient le président du gouvernement informé des risques pour le pays, a déclaré que les autorités de santé publique italiennes avaient mis en place des «mesures de confinement» dans certaines zones et communes. Ces mesures comprenaient des «restrictions aux activités publiques», culturelles, récréatives, sportives, religieuses et scolaires.

Le 1er mars, à peine une semaine avant les manifestations féministes, la Sécurité nationale prévenait dans son rapport quotidien: «Face à l’augmentation du nombre de cas, le ministère français de la Santé a annoncé l’interdiction des événements qui rassemblent plus de 5000 personnes en clôtures et l’annulation du semi-marathon de Paris, qui devait avoir lieu aujourd’hui. Cela s’ajoute à l’annulation du Salon de l’automobile de Genève, qui devait avoir lieu la semaine prochaine. En outre, les autorités allemandes ont décidé d’annuler la Foire du tourisme de Berlin en raison de la propagation croissante du virus.

Aucun rapport

D’autre part, Health a assuré, dans une réponse via le Portail de Transparence auquel OKDIARIO avait accès, que n’a préparé aucun rapport pour approuver la célébration de la marche massive du 8 mars.

Dans le département, ils ont allégué qu ‘”aucun rapport n’est produit pour soutenir la tenue d’événements de masse spécifiques”.

“Au lieu de cela, une série de recommandations sont établies qui restent publiées sur le site Web du ministère et sont accessibles aux citoyens”, ont-ils ajouté dans une réponse succincte.

Comme ce journal l’a également publié, le ministre de l’Égalité, Irene Montero, a approuvé les marches du 8 mars malgré le risque évident pour la santé avec deux rapports qui n’ont pas servi à soutenir la célébration dudit événement.

L’un d’eux est un dossier de la Organisation mondiale de la SANTE (OMS), dans lequel même le risque d’événements de masse est averti et les autorités sont invitées à agir. Un autre, le rapport d’évaluation quotidien publié par le Département de la sécurité nationale qui, ce jour-là, comprenait également l’avertissement des organisations internationales sur le risque élevé de propagation. Montero se réfère également aux déclarations de Salvador Illa et Fernando Simón, lors de la conférence de presse tenue quelques heures avant la manifestation.