COVID-19 :

Sur les 500 000 vaccins que la France a reçus de Pfizer et BioNTech, seules quelques centaines de doses ont été injectées; L’Allemagne a appliqué 130 mille

Il Gouvernement de la France a répondu aux critiques sur la lenteur dans le début de la vaccination contre le coronavirus avec une accélération qui se traduit par l’expansion des groupes qui recevront les injections en priorité et par la création d’espaces spécifiques dans la deuxième phase.

J’ai demandé aux hôpitaux ouverts sans délai la vaccination aux professionnels de santé libéraux> 50 ans. Le Président du Conseil national de l’Ordre des médecins l’a fait aujourd’hui à l’hôtel-Dieu (Paris). La semaine prochaine, dans près de 100 centres sur tout le territoire. pic.twitter.com/zeaXatLq4j – Olivier Véran (@olivierveran) 2 janvier 2021

Le porte-parole de l’exécutif, Gabriel Attal, affirme dans une interview publiée ce dimanche par Le Journal du Dimanche que l’accélération évoquée par le président a déjà commencé, Emmanuel Macron, dans son discours du Nouvel An.

Attal explique qu’à partir de ce week-end la vaccination du personnel de santé de plus de 50 ans a commencé (1,2 million de personnes potentiellement), un groupe pour lequel initialement il n’était pas prévu que cela se fasse avant le mois de février.

Ces derniers jours, les critiques ont plu pour la cadence d’administration des 500 mille doses qui France a reçu de Pfizer et BioNTech: seules quelques centaines ont été injectées, contre plus de 130 000 qui ont été appliquées Allemagne, qui est le pays pris comme référence.

D’où la réaction de Macron, qui dans son discours traditionnel à la nation le dernier jour de l’année a assuré qu’il ne permettrait pas qu’une “lenteur injustifiée s’installe”.

Le porte-parole du gouvernement a réaffirmé qu’ils assument leur stratégie d’avoir choisi en tant que population vacciner d’abord les personnes âgées et dépendante des résidences, mais admet en même temps que «cela ne peut justifier des retards inutiles».

Pour cette raison, il a avancé la vaccination des personnels de santé de plus de 50 ans, mais aussi de la lancer avant le début du mois de février points de vaccination pour les personnes âgées qui ne vivent pas en résidence, d’abord pour les plus de 75 ans et ensuite pour les plus de 65 ans.

En outre, les procédures de la deuxième phase qui devrait débuter début février, dans laquelle l’objectif est d’administrer les doses à 14 millions de personnes, avec centres de vaccination spécifiques.

Attal insiste sur le fait que l’ensemble du processus sera régi par un principe, celui de la transparence, conscient de la grande réticence à vaccin dans France par la population.

Une partie de cet exercice de transparence est la constitution d’un “Conseil citoyen” le 10 janvier prochain avec 30 personnes choisies par tirage au sort et qui «peuvent poser n’importe quelle question» et faire «n’importe quelle observation» à Ministre de la Santé, Olivier Véran, et à responsable de la campagne de vaccination, Alain Fischer.

Avec des informations d’.