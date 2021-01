COVID-19 :

Le gouvernement japonais prévoit de déclarer un nouvel état d’urgence sanitaire à Tokyo. Malgré l’augmentation des infections au COVID-19, les Jeux Olympiques se dérouleront comme prévu

Le Premier ministre du Japon, Yoshihide sugaa dit aujourd’hui que le Exécutif prévoit de déclarer cette semaine un nouvel état d’urgence sanitaire en Tokyo et ses environs, en raison de l’augmentation continue de Infections au COVID-19.

La mesure toucherait la région de la capitale et les préfectures voisines de Saitama, Chiba et Kanagawa, et sera discuté tout au long de cette semaine avec le panel d’experts qui conseille l’exécutif, comme l’a expliqué le chef du gouvernement japonais lors d’une apparition devant les médias.

Suga a ainsi confirmé que le gouvernement envisageait de recourir à nouveau à cette mesure exceptionnelle, qui était déjà appliquée au printemps dernier lors de la première vague d’infections, compte tenu de l’augmentation record des infections à coronavirus enregistrées ces dernières semaines.

Nous avons l’intention d’étudier la déclaration de l’état d’urgence le plus rapidement possible », a déclaré Suga, qui jusqu’à présent avait exclu de recourir à nouveau à cette mesure en raison de son fort impact économique.

L’état d’urgence permettrait aux autorités régionales de prendre des mesures concrètes telles que l’annulation d’événements de masse, la fermeture d’espaces publics tels que les écoles et la recommandation d’entreprises non essentielles de raccourcir leurs heures d’ouverture.

La mesure, qui n’inclut pas le confinement de la population, a déjà été utilisée début avril dans plusieurs préfectures, dont Tokyo et Osaka, et a ensuite été étendue à l’ensemble du pays avant que le gouvernement ne décide de la lever fin mai.

Le week-end dernier, les gouverneurs de Tokyo et des autres préfectures les plus touchées par le virus ont demandé au gouvernement central de déclarer à nouveau l’urgence face à l’augmentation effrénée des infections.

La capitale japonaise a enregistré plus de 1 300 infections jeudi dernier, le niveau le plus élevé à ce jour, le jour même où le pays a également dépassé 4 000 infections pour la première fois.

Tokyo ajoute plus de 62 mille 500 infections et accumule la plupart des cas enregistrés dans tout le Japon, environ 245 mille 200, avec 3 mille 632 décès.

Immunisations d’ici la fin février

Il premier ministre japonais Il a également annoncé le projet du gouvernement de lancer la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 vers la fin du mois de février, une fois le processus d’autorisation achevé par les autorités nationales.

“Nous procéderons aux évaluations de sécurité et d’efficacité, et nous travaillons dans le but de faire approuver le vaccin d’ici la fin février”, a déclaré Suga, ajoutant que les premiers groupes de population à être vaccinés seront “le personnel médical, des personnes de âge avancé et maisons de retraite ».

Le dirigeant japonais lui-même, 72 ans, sera parmi les premiers à recevoir le vaccin, a-t-il déclaré.

Suga a également réaffirmé que Jeux olympiques de Tokyo Ils se tiendront dans les délais l’été prochain malgré l’augmentation des infections au Japon et les restrictions aux frontières du pays, qui interdisent en pratique l’entrée des étrangers à quelques exceptions près.

Avec des informations d’.