COVID-19 :

Andrés Manuel López Obrador nie que le gouvernement fédéral ait été dépassé lors de la pandémie COVID-19 au Mexique

Président Andrés Manuel López Obrador assuré qu’aucun patient COVID-19[feminine il a été laissé sans soins, sans lit ou sans médecin et a nié que le gouvernement fédéral ait été débordé pendant la pandémie.

Lors de l’inauguration de l’hôpital maternel de Texcoco, il a reconnu qu’il s’agissait d’une pandémie avec un virus terrible qui a causé beaucoup de dégâts, de douleurs et de souffrances, mais elle progresse grâce au leadership du gouvernement, associé au bon comportement de la population.

Il a dit que malgré augmentation des infections Ces derniers jours, il y a la moitié des lits disponibles dans un millier d’hôpitaux destinés à traiter les personnes infectées par le COVID-19.

Il a annoncé avoir signé un autre accord avec hôpitaux privés avoir 150 lits supplémentaires pour traiter les patients nécessitant une thérapie intensive.

López Obrador a ajouté que les soins médicaux dans le pandémie a commencé une nouvelle étape qui vise à réduire les décès, qui totalisent à ce jour plus de 100 000 personnes.

Il a indiqué qu’il y a une plus grande expérience de le personnel médical et le meilleurs hôpitaux afin que les malades puissent récupérer et ainsi réduire le nombre de décès.

Il a indiqué que malgré la difficulté de la pandémie, le gouvernement fédéral continue de plan d’infrastructure hospitalière tracé à l’origine.

«Nous avons déjà terminé 130 hôpitaux; 60 entièrement équipés et 70 sont en cours d’achèvement. Ils s’équipent et du personnel médical est embauché », a-t-il souligné.

«Un déficit de médecins et de spécialistes a été hérité. Aujourd’hui, le Mexique ne dispose pas des médecins dont sa population a besoin (…) il n’y avait pas assez de budget pour la santé, il n’y avait pas d’espace », a-t-il dit.

Il a souligné que la stratégie fédérale de lutte contre l’épidémie de COVID-19[feminine aidé convertir les hôpitaux et former les professionnels de la santé à temps, car les trois mille lits et 800 spécialistes disponibles pour soigner les personnes atteintes de coronavirus ne suffisaient pas.

Avec des informations de López-Dóriga Digital