COVID-19 :

Les deux seuls territoires dont les systèmes de santé sont sous le contrôle direct du ministère de la Santé sont Ceuta et Melilla, car ils n’ont pas transféré cette compétence. Eh bien, la situation sanitaire dans les deux villes autonomes est chaotique. Melilla bat des records nationaux d’incidence cumulée avec 1356 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, et Ceuta triple presque les infections qu’elle avait il y a à peine un mois, tandis que le réseau hospitalier des deux, sous la gestion directe de l’Institut national de gestion de la santé (INGESA), est à la limite. Les hôpitaux de Melilla ont atteint une occupation de 30% des patients Covid, selon les données du ministère de la Santé, bien que dans le cas des USI, les chiffres grimpent à 71,4%. Dans le cas de Ceuta, 23% ont été hospitalisés, atteignant 47% en USI. L’occupation des soins intensifs des deux villes est la plus élevée de tout le territoire national.

En d’autres termes, là où le gouvernement social-communiste a le contrôle direct de la santé publique, les chiffres sont dévastateurs. Au niveau de la contagion, à Melilla, l’incidence cumulée est passée en un mois – depuis le 1er octobre de 430 cas pour 100 000 habitants à 1 356, chiffre le plus élevé enregistré pendant toute la pandémie sur le territoire espagnol. L’augmentation de ces 30 jours de déchéance a été de 215%. Concernant Ceuta, le risque de contagion est passé de 226 à 831 cas pour 100 000 habitants. Il n’atteint pas le niveau de Melilla, mais le pourcentage d’augmentation est plus élevé, 267%. Concernant la positivité des tests, autre des facteurs analysés par la Santé pour connaître la gravité de la pandémie dans une zone, l’OMS considère que les infections sont incontrôlables lorsqu’elles dépassent 5% de cet indicateur. À Ceuta, il est de 30% et Melilla n’offre pas les données.

Morale: le virus se propage à une vitesse vertigineuse partout où le gouvernement a des pouvoirs en matière de santé.