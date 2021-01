COVID-19 :

Les idées économiques de Pouvons dominent au sein du gouvernement malgré la résistance de plus en plus faible Nadia calviño et José Luis Escrivá. La crise provoquée par la mauvaise gestion de la pandémie en Espagne représente une opportunité en or pour nationaliser les entreprises profitant du fait que beaucoup ont de graves problèmes qui menacent leur survie. L’exécutif prend des mesures décisives pour faciliter cette entrée de l’Etat dans le capital des entreprises privées et avancer ainsi vers le rêve de Pablo Iglesias que toutes les entreprises sont publiques et tous les travailleurs, fonctionnaires, comme dans les pays communistes. Quelque chose qui rappelle le mythique “exprópiese” de Hugo Chavez au Venezuela et quoi Pedro Sanchez semble prêt à tolérer de continuer à Moncloa.

Un rêve qui n’a rien de secret, en revanche. La semaine dernière, le Fondation Podemos (Institut 25-M) a débattu d’un plan qui consiste en la “nationalisation des salaires” et la génération d’une “politique industrielle étatiste”, c’est-à-dire que l’Etat est celui qui dicte la stratégie des entreprises et prend en charge pour payer tous les salaires, qui auront logiquement tendance à être catégorisés et égalisés au sein de chaque catégorie. Autrement dit, comme dans l’ex-URSS.

Comme OKDIARIO le rapporte, l’instrument de ces nationalisations sera le Fonds de sauvetage SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), appelé Fonds de soutien aux entreprises stratégiques et doté initialement de 10 000 millions d’euros. Un fonds qui a déjà injecté de l’argent dans Globalia (Air Europa) mais qu’il fait face à un sérieux problème pour sauver plus d’entreprises: sa réglementation limite les aides aux entreprises qui peuvent être envisagées stratégique, comme le nom le suggère. C’est-à-dire qu’ils fournissent un service essentiel, qui sont importants pour l’intérêt général ou la sécurité nationale du fait de leur activité ou des infrastructures qu’ils gèrent, qu’ils sont leaders sur leur marché, ou que, s’ils disparaissent, ils pourraient provoquer une situation de monopole ou oligopole, ou conflit social sur le nombre de travailleurs qui feraient faillite. Quelque chose qui ne se produit pas dans la plupart des entreprises qui ont besoin de cette aide, qui ne sont pas les grandes multinationales stratégiques espagnoles.

Mais, en outre, la réglementation du fonds exige que les entreprises soient viables avant la pandémie de coronavirus et qu’elles traversent simplement des difficultés spécifiques à cause de cela. Ce qui n’est pas applicable à la majorité de ceux qui doivent être secourus, qui ont eu de graves problèmes antérieurs; seraient les cas de Abengoa ou Felguera dur. Face à cette situation, le ministre des Finances, Maria Jesus Montero (Sanchista parle après avoir été conseiller en Andalousie avec Susana Diaz, et plus proche de Podemos que Calviño ou Escrivá), vise à élargir les objectifs et assouplir les conditions du fonds. Par exemple, vous pouvez rechercher une formule telle que vous permettant d’aider les entreprises avec des problèmes passés qui ont été exacerbés par COVID.

Les grandes multinationales sont également un objet de désir

Mais il ne s’agit pas seulement de ces entreprises en difficulté. Le plan de Sánchez et Iglesias veut jouer gros et comprend également l’entrée dans les principales entreprises du pays, comme OKDIARIO a également progressé. L’excuse serait qu’ils sont menacé d’opa par un géant communautaire dans son secteur, ce qui n’est pas du tout déraisonnable au vu du comportement boursier désastreux en 2020 (et les années précédentes) de nombre de nos géants de l’énergie, de la banque, des télécommunications, de la construction ou du tourisme.

Sous prétexte de les défendre de l’agression, la SEPI pourrait prendre jusqu’à 5% du capital de l’entreprise menacée, ce qui lui donnerait le droit d’être présente dans son Conseil d’administration et, par conséquent, avoir un pouvoir de décision sur sa stratégie et ses opérations. Autrement dit, ce serait une nationalisation secrète à part entière. De plus, Bruxelles ne pourra rien dire car des pays comme la France, l’Allemagne ou l’Italie ont traditionnellement maintenu une présence publique dans des entreprises stratégiques sans aucune entrave des autorités européennes.

Un morceau de gâteau pour ERC et Bildu

Dans ces démarches vers la nationalisation des entreprises vulnérables pour une raison ou une autre, PSOE et Podemos ne veulent pas laisser derrière eux leurs partenaires d’investissement et de budget: ERC et EH Bildu. Pour cette raison, ils ont proposé aux indépendantistes catalans et basques d’entrer dans les principales institutions économiques espagnoles: la Banque d’Espagne, la CNMV et, bien sûr, la SEPI.

L’ancien INI est la pièce la plus appréciée par ces formations anticonstitutionnalistes, car elle leur permettra également de prendre le contrôle public des entreprises problématiques sur leurs territoires, toujours dans le but apparent de les sauver en raison de leurs difficultés économiques dans la pandémie. Et pour qu’ils puissent obtenir la médaille des emplois sauvés. Il ne faut pas oublier que Esquerra Republicana et Bildu partagent le même idées économiques communistes de Podemos et qu’ils ont de plus en plus de prestige dans le gouvernement central.