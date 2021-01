COVID-19 :

Le gouvernement étudie l’octroi d’aides pour atténuer les graves effets de la tempête Filomena, mais évite d’évaluer la déclaration d’une zone catastrophique, comme l’ont demandé les habitants et la mairie de Madrid. Le Ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a avancé qu’ils «travaillaient à l’évaluation des dommages», comme étape préliminaire à la quantification des aides qui pourraient être reçues par les administrations territoriales et municipales, ainsi que par les entreprises et les citoyens, qui ont subi des dommages importants en raison de la tempête Filomena.

Marlaska et le porte-parole du gouvernement, Maria Jesus Montero, ont refusé de qualifier la déclaration de Madrid de zone catastrophique, après le maire de la capitale, Jose Luis Martinez Almeida, ont annoncé il y a quelques jours qu’ils étudieraient la demande de ce statut pour faciliter l’arrivée de l’aide. De Moncloa, ils assurent qu’une fois qu’ils auront le rapport d’évaluation des dommages prêt, ils appliqueront «les règlements correspondants».

Attaques contre Ayuso et le PP

La porte-parole du gouvernement, ce mardi, a déniché la colère politique pour passer à l’attaque contre le gouvernement régional dirigé par Isabel Diaz Ayuso et le Parti populaire. Malgré les tentatives du week-end pour apaiser les tensions en José Luis ÁbalosMontero a tiré sur Ayuso, assurant que “la recherche constante de confrontation entre la Communauté de Madrid et le gouvernement n’est pas utile pour les citoyens”.

Le ministre des Finances également, qui aura le dernier mot dans l’octroi des aides, assure que “la Communauté de Madrid se tourne vers le gouvernement espagnol lorsqu’elle ne veut pas donner des explications sur sa propre gestion”. María Jesús Montero recommande au Parti populaire de revoir les enquêtes sur la perception que les citoyens ont de la politique afin qu’ils changent d’attitude “de confrontation” contre le cabinet qui préside Pedro Sanchez. Le ministre défend qu’ils doivent “résoudre les problèmes des citoyens et non des polémiques stériles qui ne contribuent en rien à la vie publique et surtout à la coexistence”.

Moncloa défend sa gestion du Nevada

Le Conseil des ministres a examiné un rapport préparé par le ministère de l’Intérieur sur la réponse à la chute de neige historique de ce week-end et qui a provoqué le chaos dans différentes communautés autonomes, malgré les prévisions des administrations publiques. Intérieur, Transport, Agenda Urbain et Mobilité, Défense et diverses organisations telles que l’AEMET ou la DGT ont participé au dispositif.

Comme lors de la première apparition du cabinet de crise, tenue samedi dernier, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a une nouvelle fois défendu la gestion de son cabinet dans la crise météorologique provoquée par la tempête Filomena. Avec une longue exposition de données superflues, le dirigeant a déclaré que “l’Etat a déployé toutes ses ressources, immédiatement après la première notification de l’AEMET le 5 janvier pour garantir la sécurité de tous les Espagnols”.

La porte-parole María Jesús Montero a voulu valoriser que “l’approvisionnement fonctionne dans ce pays, malgré le fait que ce type de phénomène ne soit pas une coutume annuelle”. Avec cette déclaration, le chef du Trésor a voulu justifier la hausse du prix de l’électricité. Il dit que “c’est un problème temporaire, avec un pic spécifique dû au froid, mais pas l’évolution de la facture d’électricité”.

Illa dresse un panorama «compliqué»

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a répété qu ‘”un mois de janvier très compliqué arrive, avec des semaines très difficiles”. Le candidat du CPS à la présidence de la Generalitat, qui malgré les sombres perspectives qu’il dessine, prévoit de quitter le navire dans les prochains jours à des fins électorales, assure qu’il sait «quoi faire». Illa demande à nouveau l’engagement du public pour empêcher la propagation du virus en même temps qu’il a annoncé l’arrivée du vaccin Moderna en Espagne, ce qui signifie que notre pays dispose déjà de deux vaccins différents.

Dans le même esprit que le premier vice-président Carmen Calvo, et contrairement à ce qu’a dit Grande-Marlaska hier soir, qui ne l’a pas exclue, Salvador Illa a supprimé la possibilité d’autoriser de nouveaux confinements à domicile. Plusieurs communautés autonomes l’ont demandé et Moncloa, il y a quelques jours, a étudié cette possibilité sans toutefois vouloir l’appliquer. Le ministre de la Santé, qui se dit «engagé à 101%» dans son travail et n’abandonnera pas «avant le début de la campagne électorale» en janvier ou avril, défend que les mesures prises par les communautés autonomes «sont adéquates» malgré le forte augmentation des cas.