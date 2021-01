COVID-19 :

L’évolution du coronavirus en Espagne n’est pas bonne. Avec un ton de plus en plus proche de celui des pires moments de la première vague, au mois de mars, l’exécutif renforce sa stratégie de communication avec des conférences de presse quotidiennes pour exiger l’engagement des citoyens, tandis que le cabinet du gouvernement Pedro Sanchez est inhibée derrière les communautés autonomes et Il fait tout confiance à la vaccination.

Malgré les retards, le gouvernement n’envisage pas d’intervenir pour assurer le respect des dispositions.

Le chef de la santé, Salvador Illa, n’a pas voulu critiquer la lenteur de la vaccination et s’est borné à «souligner l’effort que font les communautés». Le ministre-candidat a cependant prédit qu ‘”une vitesse de croisière sera acquise” dans les prochains jours, il rejette donc que son département entreprenne le plan de vaccination dans tout le pays.

Le Ministre des Administrations Territoriales et de la Fonction Publique, Carolina Darias, appelle les gouvernements régionaux à «vacciner, vacciner et vacciner». Le ministre assure que «c’est la tâche la plus importante maintenant». Dans le même esprit, le ministre de la Santé s’est exprimé, réitérant “l’objectif de vacciner 70% de la population en été”. Hier, selon Illa, 140 000 personnes avaient été vaccinées en Espagne. Des données qui, prévient-il, “doivent continuer à s’améliorer”.

En ce qui concerne la situation sanitaire actuelle, Carolina Darias reconnaît qu ‘«il y a une grande inquiétude quant à l’évolution de la pandémie dans notre pays». Le responsable de la relation avec les autonomies qui, tout indique, sera le remplaçant de Salvador Illa dans les semaines à venir, rappelle que «nous sommes à très haut risque».

Le ministre des Administrations territoriales et de la Fonction publique, comme le ministre de la Santé, mettent en garde contre «une pire évolution de la pandémie». Tout comme hier jeudi Salvador Illa, Il prévient que “nous allons avoir des semaines difficiles, car les cas continueront de croître”. C’est pourquoi il appelle le public à «suivre strictement les mesures dictées par la LACC».

Pour le moment, le gouvernement opte pour la co-gouvernance et pour que les gouvernements régionaux mettent en œuvre les «mesures qu’ils prennent déjà». “Cette stratégie, qui nous a permis de vaincre la deuxième vague, va nous permettre de réduire l’augmentation des cas”, ont déclaré les ministres. Pour le chef de la santé, la formule est simple: «Réduisez la mobilité et les contacts».

Face aux critiques de certains gouvernements régionaux, comme celui de Castilla y León, Salvador Illa assure que le gouvernement a fourni “un cadre de sécurité” aux dirigeants régionaux pour restreindre, entre autres, le droit de réunion. Carolina Darias, pour sa part, rappelle que “contrairement à la première vague, il existe désormais une réglementation dans le cadre du télétravail”.

Concernant l’incidence de Noël dans les données connues, Illa souligne qu’elle est minime. Il considère que les restrictions qui ont été établies en Espagne pendant les vacances de Noël “ont été très sévères”. Une déclaration qui contraste avec la liberté de mouvement qui existait dans la grande majorité des autonomies espagnoles, face à des confinements rigoureux et des couvre-feux stricts dans d’autres pays européens.

Élections en Catalogne

Interrogé, une fois de plus, sur la date à laquelle sa démission de ministre de la Santé prendrait effet, après avoir été nommé candidat du CPS à la présidence de la Generalitat il y a quelques jours, Salvador Illa maintient sa volonté de continuer à cumuler les deux postes jusqu’au début de la campagne électorale, prévue pour la fin janvier. De cette façon, le socialiste éloigne son soulagement de façon imminente. Il affirme que “je me concentre sur la gestion de la pandémie et le serai jusqu’à la dernière minute avant de commencer la campagne”.

Concernant la nécessité ou non de reporter les élections en Catalogne en raison de la situation sanitaire, ni en tant que ministre ni en tant que candidate, Illa a voulu se mouiller. Interrogé par ce journal, s’il pensait que ce report était prudent, ce que comme OKDIARIO a avancé hier le gouvernement soulève, le président des socialistes de Catalogne dégage toute responsabilité en se rappelant que «la décision de les maintenir ou non appartient uniquement aux autorités sanitaires. Catalan ». La vérité est que dans le dernier état d’alerte, approuvé pour six mois, la possibilité de tenir des élections était déjà incluse.