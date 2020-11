COVID-19 :

Après neuf mois de pandémie et d’innombrables demandes des présidents régionaux et des partis politiques, le gouvernement recule sur plusieurs points controversés. D’une part, la TVA est abaissée sur les masques, un produit de base en raison de son utilisation obligatoire. D’autre part, il approuve que les voyageurs en provenance de pays à risque doivent apporter un RAP.

Le gouvernement rejette la détention à domicile pour Burgos

Le gouvernement a rejeté le confinement à domicile de Burgos proposé par la Junta de Castilla y León, qui mettra en œuvre de nouvelles mesures restrictives pour la capitale qu’ils expliqueront demain avant leur publication au Journal officiel de Castilla y León (Bocyl).

Cela a été transféré au vice-président du conseil d’administration, Francisco Igea, lors d’une réunion avec des responsables du ministère de la Santé pour aborder la situation dans la capitale.

Le Conseil a annoncé ce matin qu’il étendrait les restrictions à Burgos, la seule capitale provinciale de la Communauté où l’incidence du Covid-19 continue de monter en flèche. De cette manière, ils ont avancé la limitation des réunions à trois personnes qui ne vivent ensemble dans aucune zone, en plus d’effectuer une recherche massive.

Ainsi, comme l’a expliqué Igea, entre autres mesures, la réunion de cet après-midi analyserait la possibilité d’appliquer une fermeture de périmètre de la capitale Burgos ou même un confinement à domicile, pour lequel le vice-président a de nouveau exigé un outil juridique permettant Les autonomies appliquent cette mesure si nécessaire dans les zones à forte incidence.

Igea a précisé que dans la ville de Burgos, l’incidence en sept jours est supérieure à 900 cas et peut atteindre 1800 en 14 jours de suite comme celle-ci, pour laquelle des décisions ont été prises comme la réalisation d’un dépistage massif comme à San Andrés del Rabanedo (León) et augmenter les mesures restrictives.

Ainsi, le porte-parole du Conseil a évoqué la limitation de la capacité dans les célébrations religieuses et civiles avec une capacité maximale de 15 personnes et l’augmentation des points de prélèvement des eaux usées, en plus d’exhorter la police à accroître la surveillance.

Igea a expliqué qu’ils s’étaient déjà entretenus avec le maire de Burgos, Daniel de la Rosa, qui est très préoccupé par la situation, et a appelé la population à procéder à un éventuel confinement “volontaire” “plus strictement”.

Le vice-président du conseil a ajouté que la situation est “très, très préoccupante” et a rappelé qu’une partie de l’activité de soins de l’hôpital de Burgos a été dérivée vers des centres privés, compte tenu de la saturation de ce centre.

Toutes les mesures annoncées par Igea et Casado entreront en vigueur “dès que possible” et, comme Casado l’a insisté, d’autres mesures seront également mises en place visant essentiellement à retracer, car on ne sait pas ce qui a échoué à Burgos lorsque les mesures tels que le couvre-feu ou la fermeture de l’hôtellerie, ils ont eu un effet positif sur le reste de la Communauté et après avoir été l’une des capitales de Castilla y León les moins touchées lors de la première vague.

Le gouvernement accepte de baisser le prix de vente maximum des masques

Le gouvernement, par le biais de la Commission interministérielle des prix des médicaments (CIPM), organe collégial du ministère de la Santé dont font partie plusieurs ministères et communautés autonomes, a accepté ce jeudi de baisser le montant maximum de vente de 25% à la public de masques chirurgicaux, qui ne coûteront désormais plus que 0,72 euro, contre 0,96 auparavant.

Comme le rapporte Health dans un communiqué, l’objectif est que les gens «puissent accéder dans des conditions économiques non abusives à ce produit de protection de la santé». Ce prix, y compris la TVA (21%) et la surtaxe équivalente, “sera revu aussi souvent que l’exige la surveillance des prix du marché”.

Le ministère a précisé que cette diminution est liée à la TVA actuellement en vigueur, 21%. Cependant, lorsque la réduction de la TVA à 4% annoncée par la ministre des Finances, María Jesús Montero, sera approuvée, “elle sera renvoyée au CIPM pour ajuster le prix de vente au public”.

Le prix établi de 0,72 euro entrera en vigueur après sa publication au Journal Officiel de l’Etat (BOE). Health a expliqué qu’une résolution est en cours de rédaction pour publier l’accord et l’objectif est qu ‘”il soit prêt au début de la semaine prochaine”.

En avril dernier, le CIPM avait déjà convenu d’un prix maximum pour la vente de masques chirurgicaux au public de 0,96 euros. La commission a fixé ce prix après avoir examiné les prix actuels du marché des masques chirurgicaux en Espagne, à la fois dans les grands magasins, ainsi que dans les pharmacies et les ventes en ligne, afin de “garantir la libre concurrence en dessous du prix maximum fixe ».

Les îles Canaries augmentent la capacité et les restrictions d’horaire à Tenerife pendant 14 jours

Le président du gouvernement des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, a expliqué ce jeudi le durcissement des mesures contre le coronavirus à Tenerife pendant au moins les 14 prochains jours, réduisant la capacité dans tous les secteurs et limitant les horaires des restaurants.

Torres a détaillé dans la conférence de presse après le Conseil de sécurité et le Conseil des gouverneurs des îles Canaries que ces mesures sont prises parce que “Tenerife a une incidence cumulée plus élevée” que la moyenne des îles Canaries et reste allumée malgré les restrictions en vigueur jusqu’à présent.

Avec cela, l’objectif est de réduire tous les indicateurs, en particulier celui de l’occupation des unités de soins intensifs, qui sont sur l’île de Tenerife à 18 pour cent, alors qu’aux îles Canaries, la moyenne est de 9 pour cent.

En résumé, Ténérife verra le maximum de groupes et de capacités réduits, la mobilité sera restreinte, bien que sans la gêner, et «une plus grande vigilance des forces et des organes de sécurité» sera encouragée pour atteindre un «respect exhaustif».

Tenerife, avec cela, passe de groupes de 10 à un maximum de 6, tant en public qu’en privé, les personnes qui pour des raisons de santé ne peuvent pas porter de masque sont interdites de se rendre dans des lieux fermés ou des événements de masse et seule la mobilité essentielle est recommandée .