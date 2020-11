COVID-19 :

Huit mois après l’épidémie officielle du coronavirus en Espagne, ce mercredi le ministère de la Santé annoncera aux Communautés autonomes une modification des contrôles dans les aéroports sur les voyageurs entrant dans notre pays. Le gouvernement reconnaît, comme l’a dénoncé le président de Madrid à différentes occasions, Isabel Diaz Ayuso, que le système actuel ne fonctionnait pas.

Comme ce journal l’a appris, le département qui dirige Salvador Illa, via External Health, renforcera les contrôles dans les aéroports de toute l’Espagne. Actuellement, à l’intérieur de l’avion, le personnel à bord livre un papier aux voyageurs. Un document qui doit être rempli et remis à l’arrivée dans les aéroports de destination. Cependant, faute de personnel au sol, ces auto-déclarations ne sont pas toujours demandées. En fait, il est courant de ne pas avoir à le livrer.

Avant le voyage, les passagers en provenance de l’étranger doivent également remplir un formulaire en ligne avec une déclaration de responsabilité dans laquelle ils sont explicitement invités s’ils ont ou ont eu le coronavirus, et s’ils ont connaissance d’un contact étroit avec un positif récent. Les réponses ne sont en aucun cas vérifiées, mais confirmant qu’il n’y a pas de contagion possible que le voyageur reçoit dans son email a QR Code Que vous devez présenter à l’aéroport – s’ils en font la demande -.

Dans la plupart des aéroports, en particulier les plus grands, des contrôles ont été mis en place dans la zone des arrivées des aéroports, juste avant la collecte des bagages, qui peuvent inclure mesures de température corps ou autres contrôles aléatoires. Cependant, les mécanismes de contrôle ne sont pas entièrement efficaces. Contrairement à d’autres pays, où le contrôle est effectué en quittant l’avion lui-même ou avant de partir à l’étranger, sans possibilité de se débarrasser, en Espagne différentes lignes sont établies entre les passagers nationaux et internationaux mais sans vérifier le billet pour connaître son origine.

Tests PCR à la source

En outre, à titre de nouveauté, la santé pourrait désormais exiger la réalisation d’une PCR ou d’un test antigénique sur tous les voyageurs entrant en Espagne. Ces tests doivent être effectués dans les heures précédant le voyage en Espagne ou immédiatement dans les heures suivant l’arrivée dans le pays. Pour l’instant, les îles Canaries, à partir de samedi prochain, 14 novembre, après leur réouverture au tourisme international, sont la seule région espagnole qui nécessite un certificat sanitaire négatif aller dans les îles.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau: le président de la Communauté de Madrid exigeait depuis des mois que le gouvernement mette en place ce type de contrôles à l’aéroport de Barajas, principale porte d’entrée internationale du pays. Cependant, alors que Madrid était accordée aux îles Canaries, elle était toujours refusée.

Le gouvernement s’incline enfin devant les systèmes de contrôle qui fonctionnent depuis des mois dans d’autres pays, avec plus ou moins de sévérité. Pour entrer en Italie ou en Allemagne par voie aérienne, par exemple, ce test moléculaire de diagnostic est nécessaire avec un résultat négatif à l’atterrissage. En Allemagne, il est même gratuit à divers points d’entrée dans le pays.

Aéroport de Düsseldorf (Allemagne).

Exigence de l’OMS

De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà averti le 31 juillet, par écrit, que les contrôles aéroportuaires devraient être renforcés: «Appliquer des mesures et des orientations adéquates et proportionnées sur les déplacements sur la base d’évaluations des risques, les mettre à jour régulièrement et partager des informations à leur sujet avec l’OMS; établir le compétences nécessaires, même dans points d’entrée, pour atténuer les risques éventuels de transmission internationale du COVID-19 et faciliter la localisation des contacts qui ont voyagé d’un pays à un autre », comme indiqué dans le procès-verbal de la réunion tenue à cette date qu’OKDIARIO a recueilli.

Bien que les contrôles n’aident pas à détecter les cas à l’aéroport, le Direction générale de la santé publique Madrilène sait combien d’infections ont été enregistrées ces derniers mois en provenance d’autres pays. Et presque tous avec entrée à Barjas.

Selon les données du dernier bulletin épidémiologique officiel de la Communauté de Madrid, du 11 mai au 8 novembre, un total de 192 infections importées ont été enregistrées dans la région. La plupart provenant de États-Unis, Bolivie, Équateur et République dominicaine.