COVID-19 :

le gouvernement de Pedro Sanchez vanté avant Les Nations Unies contrôle par le Congrès des députés lors de l’état d’alerte de mars dernier. Un contrôle que le président socialiste a annulé dans son dernier décret en imposant l’application de cette mesure exceptionnelle d’une durée inhabituelle – six mois – et le seul engagement, après plusieurs critiques, de se rendre au Parlement tous les deux mois. Il ne le fera, oui, que pour informer, car le fait qu’aucun vote n’ait lieu fait de la Chambre un simple «invité» passif en apparence.

Dans un rapport adressé à l’instance internationale, cependant, l’exécutif espagnol s’est vanté des mesures de contrôle du premier état d’alerte, défendant ainsi la sauvegarde de l’État de droit. Il s’agit du document «La protection des droits de l’homme pendant et après Covid-19», un dossier préparé par plusieurs commissaires des Nations Unies en prévision d’être soumis à l’Assemblée générale. Dans le cas espagnol, les contributions proviennent de divers départements et ont été compilées par le ministère des Affaires étrangères.

Plus précisément, l’agence a demandé des explications à l’Espagne sur «les effets de la pandémie sur la jouissance des droits de l’homme» et les mesures que l’État avait adoptées «pour respecter, protéger et rendre effectif» ces droits.

Dans sa réponse, le gouvernement détaille que, le 14 mars, l’état d’alerte avait été approuvé et explique: «La déclaration de l’état d’alerte appartient exclusivement au Gouvernement et doit être effectuée par décret approuvé en Conseil des ministres. . Le décret doit déterminer la portée territoriale de la validité du statut exceptionnel, sa durée, qui ne peut excéder quinze jours, et les effets de la déclaration. Le gouvernement doit se présenter au Congrès des députés de la déclaration de l’état d’alarme, fournissant les informations requises, ainsi que celle des décrets émis pendant sa validité s’y rapportant. “

Et il ajoute: «Cette comptabilité facilite contrôle politique par les Cortes Generales sur la déclaration de l’état exceptionnel et les mesures adoptées à cet égard, ainsi que, ultérieurement, la mise en œuvre, le cas échéant, des instruments pertinents de demande de responsabilité politique ».

Dans cet engagement qu’il a manifesté à l’époque pour le contrôle et la reddition de comptes, le Gouvernement évoque également la vigilance des tribunaux, «à travers le recours en inconstitutionnalité ou la question de l’inconstitutionnalité qui peut être présentée contre la déclaration et quiconque. de ses extensions ».

Et il poursuit en soulignant que “l’Espagne s’est adaptée aux dispositions du droit constitutionnel d’exception pour la déclaration et les prolongations de l’état d’alarme, ainsi que pour le contrôle juridictionnel de ces normes”.

Ce que le gouvernement a présumé à l’ONU reste désormais sur papier. Après plusieurs improvisations, l’exécutif a avancé la semaine dernière sa prolongation de l’état d’alarme, qui établit que Sánchez doit apparaître au Congrès seulement tous les deux mois. Le président du gouvernement a également avancé que, en fonction de l’évolution de la pandémie, la mesure pourrait être revue et même levée au mois de mars. La décision, dans tous les cas, correspondra au Conseil interterritorial de la santé – là encore le contrôle parlementaire est évité -, avec une majorité socialiste.

L’opposition et les juristes ont mis en doute la constitutionnalité de l’état d’alerte actuel, à la fois en raison de la durée extraordinaire de la prolongation – la prorogation initiale du décret ne peut excéder 15 jours – et du fait que Sánchez délègue l’autorité aux présidents régionaux.