COVID-19 :

La nouvelle Maison Blanche – après les élections américaines historiques marquées par la pandémie de coronavirus – a un grand défi: prévenir Chine continuer à développer des postes tels que principale puissance économique du monde. Le géant asiatique a officiellement avancé, selon les données du Fonds monétaire international (FMI), États Unis en 2017, lorsque le mandat de Barack Obama a pris fin et celui de Donald Trump a commencé.

Le président des USA qui a prêté serment en janvier 2021, également connu comme le leader du monde libre car en Chine il y a encore un Régime communiste et interventionniste, devra continuer à se battre pour diriger l’économie mondiale, ce que la Chine impose peu à peu, qui gagne peu à peu des nombres entiers malgré le fait que Trump a essayé d’établir des barrières commerciales et des tarifs, pour l’instant sans trop de succès, ou la pandémie de sars cov 2 qui a émergé à Wuhan.

Les données du FMI montrent comment au début du millénaire, en 2001, l’économie américaine en milliards de dollars en parité de pouvoir d’achat a doublé la taille de l’économie chinoise. Si en 2001, lors de l’attaque du 11 septembre, les États-Unis ont généré une richesse annuelle de 10,5 billions de dollars américains (10,5 billions en métrique espagnol), la Chine a généré 4,05 billions (moins de la moitié ).

Dans 2016, Le dernier d’Obama Maison Blanche, Le PIB des deux pays s’élevait à 18,7 billions de dollars, léguant Trump à un pays qui n’était plus clairement la première puissance économique du monde, la Chine étant sur ses talons. En 2020, avec une crise de coronavirus qui a perturbé tous les plans comme cela s’est produit avec le 11 septembre, Les États-Unis ont un PIB annuel de 20,8 billions de dollars et la Chine de 24,15, une distance de 3,3 trillions qui sera prolongée selon le diagnostic de l’organisme réalisé par Kristalina Georgieva. Pour se faire une idée de ce que cela signifie, c’est deux fois la richesse que l’Espagne générerait cette année, 1,7 billion de dollars internationaux en parité de pouvoir d’achat selon cette même statistique.

Si les calculs du dernier Forum économique mondial du Fonds, la distance entre les États-Unis et la Chine passera de 1,9 billion de dollars en 2019 à 3,35 billions de dollars en 2020, à 4,8 en 2021, à 5,815 en 2022, à 7 en 2023, à 8,5 en 2024 et dépassera 10 trillions en 2024. Soit cinq fois la richesse que l’économie espagnole générerait en cinq ans (d’un peu plus de 2,3 trillions de dollars).

Avec les derniers indicateurs disponibles, la Chine et les États-Unis ont déjà entamé la reprise post-pandémique, bien que dans le pays asiatique, il semble que la pandémie ait déjà été contrôlée – au moins la normalité a atteint les rues – tandis qu’aux États-Unis, les infections continuent. hors de contrôle.

Comment les États-Unis et la Chine sortent-ils de la pandémie?

Dans Etats-Unis L’activité industrielle s’est de nouveau améliorée au quatrième trimestre, ce qui s’est ajouté à la forte augmentation du PIB au troisième, un historique de 33,1% en termes annualisés. En glissement annuel, la baisse est toujours de 2,9%. Keith patauger», Schroders Chief Economist, souligne dans un rapport publié mardi la force de l’industrie nord-américaine,« alors que les enquêtes indiquent que le volume des invendus est faible et les commandes ont augmenté, une combinaison qui pointe vers un activité plus forte dans le trimestre en cours ».

pendant ce temps à Chine La croissance du PIB a déjà commencé au deuxième trimestre de l’année, lorsque le pays a rebondi de 11,7% après avoir reculé de 10% entre janvier et mars. Si le reste du monde est dans le rouge, le pays avec un régime économique hybride entre communisme et capitalisme il croît déjà à un taux annuel de 4,9% sur un an.