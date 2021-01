COVID-19 :

La population mondiale attend avec impatience 2021. Elle espère sortir de l’obscurité 2020 marquée par la pandémie et revenir à la normale lorsque le vaccin atteindra suffisamment de personnes. Le prestigieux virologue allemand Christian Drosten, conseiller du gouvernement allemand sur les questions de coronavirus regarde également avec “optimisme” cette nouvelle année, bien qu’il prévienne que la première mi-temps sera “très compliquée” encore. «Je pense qu’il pourrait y avoir un détente à partir du second semestremais seulement si vous parvenez à vacciner un grand nombre de personnes au cours des six premiers mois », a-t-il expliqué lors d’une interview pour Berliner Morgenpost.

En ce sens, l’expert s’assure que nous devons réduire l’incidence du virus pendant que nous continuons à administrer le vaccin. Que le médicament atteigne un nombre élevé de personnes au cours du premier semestre est essentiel pour lutter contre la pandémie, mais il peut aussi entraîner certains risque: «Nous entrerons dans une situation dans laquelle nous aurons vacciné une grande partie des groupes à risque puis il y aura des forces qui diront qu’il n’y a plus de raison de restrictions. Ce dernier, cependant, sera un erreur de jugement, car généralement nous ne pouvons pas permettre des incidences très élevées. Pas même avec le plus jeunes“, béton.

Stratégie réussie de l’Europe

Le passé 27 décembre 2020 il sera marqué sur le calendrier comme “Vaccine Day” ou “V-Day” car de nombreux pays européens l’ont choisi pour commencer la vaccination. En Espagne, une femme de 96 ans nommée Araceli et l’infirmière Monica Tapia ce sont les deux premières personnes à recevoir le vaccin. D’autre part, d’autres pays comme Allemagne, Hongrie et Slovaquie Ils ont commencé à administrer l’injection le samedi 26 après-midi.

La stratégie européenne de vaccination a été durement critiquée par de nombreux experts en raison du faible nombre de doses demandées. Cependant, Drosten a été un fervent partisan d’elle. «C’est une question très complexe. Tu devais commander le vaccin des mois à l’avance, et à ce moment vous ne saviez même pas si le vaccin en question fonctionnerait“, argument. Pour cette raison, il est «pratiquement impossible» d’évaluer cette stratégie avec le recul.

Cependant, il a reconnu que l’Union européenne pourrait s’améliorer dans certains aspects, tels que l’autorisation de lavaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui a déjà commencé à être administré au Royaume-Uni après avoir démontré une 90% d’efficacité. “Avec ce vaccin vous pourriez vous faire vacciner dans les cabinets de médecin normaux», A-t-il assuré, car il n’a pas besoin d’une chaîne du froid aussi extrême que celle de Pfizer, qui doit être maintenue à environ 80 degrés sous zéro.

Situation en Allemagne

Les autorités allemandes ont annoncé ce lundi qu’au cours des dernières 24 heures elles avaient été confirmées 9847 infections et 302 décès, ce qui place les totaux à 1 775 513 et 34 574, respectivement, depuis le début de la pandémie, tandis que 1401200 personnes se sont rétablies du coronavirus. «Actuellement, nous ne disposons pas de chiffres valables car les laboratoires ont effectué moins de tests pendant les vacances, mais aussi parce que de nombreuses personnes malades ne sont pas allées chez le médecin. Cependant, nous pouvons voir à partir de la proportion de tests positifs que les chiffres ne diminuent pas actuellement. Ce n’est pas bon », a déclaré le virologue.

La mauvaise situation dans le pays a conduit la chancelière, Angela Merkel, à resserrer les mesures à Noël, fermeture des commerces et écoles non essentiels jusqu’au 10 janvier ou réduire davantage la capacité lors des réunions de famille. Sur cette mesure, Drosten n’a pas osé prédire si cette période de lock-out sera suffisante ou devra être prolongée car il est encore tôt: “Il n’est pas possible de prédire aujourd’hui si le blocus devra se prolonger jusqu’en février. Nous pouvons avoir une surprise positive. Il faut attendre la mi-janvierCe n’est qu’alors que les chiffres pourront être évalués ».